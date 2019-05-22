Вице-канцлера Штрахе с «племянницей олигарха Алёной» свели адвокат-иранец и детектив из Мюнхена

Независимые европейские журналисты выяснили подробности самого громкого скандала в новейшей истории Австрии. Напомним, 18 мая в СМИ всплыла видеозапись посиделок на Ибице двухлетней давности, где будущий вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждает в компании некоей «племянницы российского олигарха Алёны Макаровой» всевозможные коррупционные схемы. Ничего плохого он в итоге не сделал, с роковой красоткой более не встречался — но этого оказалось достаточно, чтобы карьера 49-летнего политика-консерватора закончилась, а в альпийской республике объявили внеочередные перевыборы.

Личность самой «Алёны» до сих пор неизвестна, её лицо на видео размыто, а состоятельный россиянин Игорь Макаров (за чью родственницу, похоже, и выдавала себя девушка) какие-либо связи с нею, да и само наличие племянницы отвергает. И всё-таки журналисты портала EU-Infothek кое-какие концы нашли.

ГЕРОЙ №1: ТЕГЕРАНЕЦ ИЗ ВЕНЫ

По их версии, помощник Штрахе — его однопартиец Йоханн Гуденус — познакомился с «Алёной Макаровой» через адвоката по имени Рамин Мирфахрай (Ramin Mirfakhrai). Это реальный человек, держит в Вене юридическую контору (у которой даже есть сайт, зарегистрированный ещё в 2009 году).

Родился Рамин в Тегеране в 1976 году, но, похоже, его родители бежали в Европу после Исламской революции-1979, и будущий юрист вырос и получил образование в Австрии.

Сложно сказать, насколько близко был с ним знаком соратник Штрахе, Гуденус, — но, видимо, доверял ему достаточно, чтобы поручить юридическое сопровождение продажи своей австрийской недвижимости.

Чрез посредство Рамина покупатель нарисовался быстро — та самая «Алёна Макарова» в сопровождении своего компаньона-немца; к личности этого загадочного мужчины мы вернёмся в следующей главе.

24 марта 2017 года Гудениус и «покупатели» отобедали в дорогом венском ресторане, куда «Алёна» прибыла на «Майбахе» с личным шофёром и охранниками. Показа латвийский (!) паспорт, невзначай упомянула, что «состояние её семьи — 350 млн евро», готовы, мол, вложиться в недвигу.

Ударили по рукам; месяц спустя «Алёна» — вновь в компании адвоката Рамина Мирфахрая — вторично встретилась с Гудениусом, чтобы показать ему выписки с банковского счёта.

— Это нормальная практика: в ходе переговоров о продаже дорогой недвижимости покупатель демонстрирует тебе банковские документы, показывает свою состоятельность, и вы переходите к следующему этапу, — говорит источник «КП», занимающийся сделками с недвижимостью для состоятельных клиентов в ФРГ. — Подлинность документов, как правило, проверяет адвокат продавца, отвечающий за юридическое сопровождение сделки.

Адвокат Гуденуса, Рамин Мирфахрай, ничего криминального в личности «Алёны» или её банковских выписках не усмотрел.

И заметьте: до сих пор сам вице-канцлер Штрахе нигде не фигурирует. Но тут «Алёна» узнаёт от Гуденуса, что летом тот будет проводить отпуск на Ибице — и предлагает ещё раз там встретиться, чтобы в неформальной обстановке обсудить различные бизнес-вопросы. Видимо, на эту «встречу с племянницей олигарха» господина Штрахе пригласил как раз ничего не подозревающий Гуденус. У первого нет причин не доверять другу: солидный адвокат, состоятельная (и очень красивая) девушка... Дальнейшее вам известно: пьяные признания Штрахе на той самой вилле фксируются на скрытую камеру.

Ладно, журналисты мы или нет? Взяв русско-немецкий разговорник, звоним по телефону в адвокатское бюро Мирфахрая:

— Гутен морген, хотим тут в австрийскую недвижимость инвестировать...

— Стройкой и недвижимостью мы занимаемся, но сейчас заказы не принимаем, — отвечает секретарь.

— А хотя бы юридическую консультацию можете дать?

— Нет.

Что ж, наша версия: вряд ли адвокат с более чем десятилетним стажем позволил себя обвести вокруг пальца. Возможно, на него надавили (когда твои родители — беженцы из Ирана, болевых точек можно найти много). Иначе Рамин вместе со своей конторой не уходил бы на дно, а громче всех кричал: не виноватый я, она сама пришла!

ГЕРОЙ №2: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВАНТЮРИСТ

Но это ещё не всё. «Алёну» на встречах с австрийцами сопровождал серьёзного вида немец по имени Юлиан Талер. По версии журналистов, его настоящая фамилия — Хессенталер (Julian Hessenthaler). И у него... детективное агентство в Мюнхене.

Редакция мюнхенской газеты «Зюддойче Цайтунг», куда слили скандальное видео со Штрахе, находится в шести километрах от офиса Хессенталера (совпадение, должно быть). В самом офисе сейчас телефоны не отвечают, сайт (зарегистрированный в 2015 году) последние несколько дней отключен.

Судя по обрывкам биографии, этот Юлиан — самый настоящий международный авантюрист, занимавшийся крайне мутными проектами от Казахстана до Азербайджана. По предположению журналистов, вилла на Ибице, которую мюнхенский детектив оборудовал скрытыми камерами, использовалась им и для других провокаций такого рода.

Кстати, такие «специалисты в области безопасности», как правило, являются бывшими, а то и нынешними сотрудниками спецслужб. И чьи уши торчат из-под этой шпионской операции, становится всё понятнее.

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