Потомок новомученика Вениамина Романовского едва не погиб, выпав из окна храма в Москве

В Москве едва не погиб четырехлетний сын священника. Все случалось в минувшее воскресенье, 26 мая, пока отец ребенка, 28-летний иерей Николай Конюхов вел службу в Храме Святой Троицы на набережной Яузы в Лефортово.

Малыш ждал своего папу в реставрационной мастерской, расположенной на прихрамовой территории, и в какой-то момент, видимо, решил выглянуть из окна. Мальчик оперся на москитную сетку, но она не выдержала напора, и ребенок полетел вниз со второго этажа.

Мальчик не получил серьезных травм и был доставлен в Детскую городскую больницу с подозрением на сотрясение головного мозга.

Отец ребенка является пра-пра-племянником епископа Православной российской церкви, святого новомученика Вениамина Романовского (Воскресенского).