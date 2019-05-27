2019-05-27T13:29:08+03:00
Происшествия

"У меня нет документов, подтверждающих, что я мать!": мама мальчика, оставившая его в игровой комнате

35-летняя Виктория Шматенко винит во всем своего сожителя [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Горе-мамашу задержали по "горячим следам"Горе-мамашу задержали по "горячим следам"
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Следователи пытаются разобраться в дикой истории шестилетнего мальчика, которого в воскресенье, 26 мая, в игровой комнате торгового центра бросила родная мать. Малыш провел там семь часов, после чего был передан сотрудникам полиции, а потом доставлен в одну из детских больниц. Горе-мамашу задержали по "горячим следам". Вот только женщина явно что-то скрывает.

Мама мальчика - официально безработная 35-летания Виктория Шматенко. Сотрудники полиции задержали ее в квартире сожителя Кирилла Нормана, офтальмолога одной из крупных московских клиник. На вопросы полицейских девушка реагировала агрессивно и постоянно пеняла на сожителя. Какое отношение он имеет к ребенку пока не понятно.

Допрос мамы мальчика, оставившей его в игровой комнате.

- Вы привели ребенка в ТЦ "Зиг-заг"?

- Ну я привела, Да.

- Как он у Вас оказался?

- В смысле? Мне передала это бабушка.

- Чья бабушка?

- А вы у ребенка спрашивали? В милицию его (показывает рукой на сожителя). У меня можете ничего не спрашивать. У меня нет ни одного документа, подтверждающего, что я его мать. Вот у него спрашивайте (показывает рукой на сожителя)

- Я с вами разговариваю.

- Я здесь не проживаю. Я тут не хозяйка. Ты понимаешь, как я соединю всю это вместе (обращается к сожителю) ? Какими делами вы занимаетесь, где ребенок находится? Это называется мошенничество. Да? Или что там у нас, Кирилл.

Сейчас женщина и ее сожитель находятся в Следственном комитете. Пока выяснить мотивы оставления ребенка не удалось.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - пояснила Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Он мне надоел, оставьте его себе": москвичка бросила сына в игровой комнате торгового центра

Шестилетний мальчик провел в ТЦ семь часов, после чего воспитатели позвонили в полицию (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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