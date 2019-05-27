2019-05-27T11:00:42+03:00
Происшествия

"Он мне надоел, оставьте его себе": москвичка бросила сына в игровой комнате торгового центра

Шестилетний мальчик провел в ТЦ семь часов, после чего воспитатели позвонили в полицию
Анастасия ВАРДАНЯН
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Женщина рано утром привела шестилетнего сына в игровую комнату и оставила тамЖенщина рано утром привела шестилетнего сына в игровую комнату и оставила тамФото: Алексей БУЛАТОВ
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Очередной случай с "мамашей-кукушкой" произошел в крупном московском торговом центре на улице Лобненской в воскресенье, 26 мая. Молодая женщина рано утром привела шестилетнего сына в игровую комнату и оплатила час его прибывания. Вот только ни через час, ни через два за ребенком она не пришла. В обед воспитатели накормили мальчишку бутербродами, а когда совсем отчаялись дождаться маму, позвонили ей на мобильный телефон. Свой номер женщина оставила в договоре, который подписала прежде чем передать ребенка в игровую комнату. Разговор с мамашей сразу не задался.

- По телефону она заявила, что не собирается забирать ребенка. Сказала: "он мне надоел оставьте его себе", - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

Ошарашенные воспитатели сразу позвонили в полицию. Мальчугана отвезли в ближайший участок. Найти маму по номеру мобильного телефона особого труда не составило.

- Она задержана и доставлена в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение , - пояснил "КП" Юрий Титов, руководитель пресс-службы УМВД РФ по Москве.

Сейчас женщина задержана на 72 часа. Она дает объяснения следователям. Тем временем мальчик госпитализирован в одну из детских больниц. Его дальнейшую судьбу решат органы опеки.

- Следователи совместно с сотрудниками органов опеки проверят жилищные условия ребенка, а также исполнение обязанностей по воспитанию ребенка его родителями, - пояснила Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Напомним, всего неделю назад похожий случай произошел в детской поликлинике Москвы. Гражданка Украины оставила там свою двухлетнюю дочку. Уголовного наказания горе-мамаше удалось избежать. А вот родительских прав ее, скорее всего, лишат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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