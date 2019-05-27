2019-05-27T15:16:08+03:00
Звезды

Красавица-учительница беременна от актера Сергея Астахова

Бывший возлюбленный Елены Кориковой станет отцом во второй раз
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актер души не чает в избранницеАктер души не чает в избранницеФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Возлюбленная актера Сергея Астахова совсем скоро подарит ему ребенка. Красавица Виктория Савкеева беременна. Правда, с артист тщательно скрывает счастливом событие.

Сергей Астахов состоит в отношениях с 34-летней учительницей начальных классов Викторией. Как сообщили знакомые пары, в скором времени у них родится ребенок, пишет "Экспресс-газета".

Влюбленные вместе уже почти пять лет и давно планировали родить малыша. Избранница на 16 лет младше звезды сериалов, однако это не мешает гармоничным отношениям пары. Они познакомились в клубе, после чего актер пригласил Викторию в театр. А после у них случился бурный роман.

"На мой взгляд, это не так уж и много. Все-таки я человек старых ориентиров: не встречаюсь, например, с ровесницей своей дочки. Стараюсь для любимой хорошо сохраниться и в физическом, и в умственном плане. Хотя прекрасно понимаю, что сам - не подарок...", - рассуждает 49-летний Астахов.

Красавица-учительница беременна от актера Сергея Астахова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Красавица-учительница беременна от актера Сергея АстаховаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

На вопрос о том, как дела у Вики, артисит отрезал: "У нас все отлично".

Актер души не чает в избраннице и поддерживает ее: "Моя Виктория – замечательная. Мы часто обсуждаем ее педагогический труд... Впрочем, когда люди целуются, для них не самое главное, кто есть кто по жизни".

Напомним, ранее Сергей Астахов был дважды женат. Во время учебы в университете он состоял в браке с актрисой Натальей Комардиной. В 90-х актер женился на другой актрисе - Виктории Адельфиной, ставшей мамой его дочери Маши. Пара рассталась в 2011 году. Потом у Астахова был громкий роман с Еленой Кориковой, который закончился громким разрывом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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