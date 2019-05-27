"Сын ругнулся матом на улице, но это не повод взрослому мужику бить его с ноги в грудь": мама мальчика, на которого напал прохожий

Агрессивного мужчину, который вечером в воскресенье, 26 мая, напал на десятилетнего школьника, сейчас ищет полиция. Все произошло на улице Каширское шоссе, недалеко от торгового центра "Каширская плаза". Десятилетний Вова* вместе с другом катались на самокатах. В какой-то момент мальчишка потерял равновесие и упал. Оказавшись на асфальте, пацан от обиды ругнулся матом. О том, что произошло дальше, в эксклюзивном интервью "Комсомолке" рассказала мама мальчика.

- Мужчина сделал ему замечание, мол нехорошо такие слова говорить. А потом просто взял и ударил сына ногой в грудь. Все это произошло на глазах прохожих и друга сына. Он даже успел сфотографировать этого мужчину. Фото мы уже передали в полицию. На алкоголика он не похож, да и был он в это момент не один: гулял с женой и маленьким ребенком, - рассказала Олеся Евдокимова.

Удар был такой силы, что мальчишка упал на асфальт. Как только пришел в себя, сразу позвонил маме.

- Он жаловался на боль в груди. Мы сразу же поехали в больницу. Диагноз: подозрение на компрессионный перелом позвоночника, - рассказала мама мальчика.

Сейчас Вова находится в больнице.

- По данному факту проводится доследственная проверка. В зависимости от характера травм ребенка будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

Мама школьника в ближайшее время подаст заявление в полицию.

- Этот человек должен быть строго наказан. Мой сын мог использовать нецензурное выражение, но не бить же его за это. Тем более, что это сделал взрослый мужчина, который просто мог не рассчитать силу удара и вообще убить ребенка, - возмутилась Олеся.

*Имя ребенка изменено

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