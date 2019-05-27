2019-05-27T15:45:32+03:00
Экономика

Торговые сети сыграют в бутылочку: Со следующего года магазины могут начать платить покупателям за пустую тару

В Госдуме и правительстве готовят законопроект о приеме стеклотары у населения
Михаил ЗУБОВ
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В советские времена существовали пункты приема посуды, и в них стояли очереди. Фото ТАСС/ Интерпресс/ Евгений ЛисицынВ советские времена существовали пункты приема посуды, и в них стояли очереди. Фото ТАСС/ Интерпресс/ Евгений Лисицын
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Магазины обяжут принимать у граждан пустые бутылки - разработкой такого закона сейчас занимаются в Госдуме и правительстве.

В советские времена существовали пункты приема посуды, и в них стояли очереди. Желающих сдать тару было много. Бутылка из-под кефира стоила 12 копеек, из-под пива — 15 копеек, а из под вина — целых 17 копеек. Для сравнения буханка хлеба обходилась в то время в 13 копеек, а проезд на метро — пятачок. То есть сдавать бутылки было выгодно. На пустую кефирную бутылку можно было купить хлеба, а на три пустых бутылки из-под пива - купить одну полную. Поэтому люди не мусорили этими бутылками, и на улицах было чище.

Теперь предлагается, что тару собирали не отдельные пункты приема, а торговые сети. О деталях проекта «КП» рассказал автор идеи, депутат Олег Нилов:

- Чтобы торговым сетям прием это было выгодно, за сбор бутылок нужно предусмотреть налоговые льготы. Во всем мире так делается. Чтобы появилась заинтересованность у граждан — им тоже нужно платить. Это может осуществляться в разных формах: чек при покупке следующего товара в этом магазине, выдача наличности или, как в Турции: там за сдачу тары дают жетоны на бесплатные поездки в транспорте. У нас, предположительно, будут платить 5-7 рублей за бутылку или банку.

Как рассказал депутат, во время встречи депутатов с премьер-министром было решено выбрать пилотный регион и получить там необходимый опыт, который в дальнейшем можно будет распространить на всю страну.

- Я предложил начать эксперимент с нашего общего с премьером любимого города — Санкт-Петербурга, - сказал Нилов. - Я бы хотел, чтобы сбор тары начался в нашем городе с 1 января 2020 года, а потом постепенно это станет обязанностью торговых сетей во всех регионах. Необходимо оснастить крупные сети приемочными автоматами. Для начала их можно закупить в Финляндии, Швеции, Германии, а в дальнейшем - начать отечественное производство этих автоматов, потому что их потребуются десятки или даже сотни тысяч. Производство оборудования и переработка бутылок приведут к созданию новых предприятий и рабочих мест. В этом проекте должно участвовать государство, которое сейчас тратит впустую колоссальные деньги на содержание мусорных полигонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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