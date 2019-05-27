2019-05-27T04:04:53+03:00
Экономика

Торговые сети в России хотят заставить принимать стеклотару у населения

В правительстве рассматривают меры по снижению объемов мусора
Юлия ДИВЕЕВА
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У россиян в супермаркетах могут начать покупать пустые бутылкиУ россиян в супермаркетах могут начать покупать пустые бутылкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России снова может возродиться традиция ходить в магазин с пустыми бутылками и банками, чтобы сдавать их. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу, Минприроды и Минэкономразвития проработать возможность обязать торговые сети принимать стеклотару у населения.

При этом, за бутылки предлагается платить в среднем по 5–7 рублей. Как пишет газета "Известия", замглавы фракции "Справедливой России" в Госдуме Олег Нилов отметил, что экологическая проблема номер один в стране — это высокий объем мусора. Некоторым регионам уже приходится покупать места складирования отходов в других субъектах.

В Европе же торговые сети используют автоматы для измельчения пластика и стекла, а затем направляют полученные отходы на переработку. Председатель президиума Ассоциации производителей стеклянной тары Владимир Долгов подчеркнул, что вопрос переработки отходов необходимо решать комплексно и стимулировать население к раздельному сбору мусора.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что Минприроды планирует подготовить документ, который регламентирует отказ от пластиковой посуды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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