Дмитрий Дибров о скандале: «Может быть, в сеть еще мои разговоры с женой выложат?»

В сети появилась аудиозапись, где звучит голос очень похожий на Дмитрия Диброва. Тут же сообщили, что известный телеведущий устроил скандал на съемках программы «Секретная папка» (канал «Звезда») на тему «цветных революций». В частности в записи звучат слова о том, что «нужно спасти Родину», освободить, в том числе, и Дон от коррупции. Начинается запись с таких слов: «Как его сын сосал бабки из всех абсолютно ведомственных организаций, которые папаша поставил его возглавлять, вы не знаете? Вот с этого начался Майдан, а не с наркотиков и не с американцев...»

«Комсомольская правда» позвонила Дмитрию Диброву и попросила прокомментировать скандал. Телеведущий даже и не знал об интернет-буре. Изучил материал и объяснил нам, что же происходило на самом деле. Оказалось, что это часть разговора-обсуждения, который случился внутри редакции не во время записи передачи, а на обсуждении темы - что-то типа планерки.

- Дмитрий, о чем шла речь?

- Послушайте, кому-нибудь нравится коррупция? Скажите, вы разделяете мой гнев по поводу вскрытых коррупционных фактов? По поводу уроженца моего великого Донского края полковника Захарченко (у него нашли 9 миллиардов)? Вам нравится, что на Дону задержан заместитель губернатора Сидаш (обвиняют в хищении 200 миллионов рублей)?

- Вряд ли это кому-то нравится.

- Надеюсь, вы разделяете мой гнев. Но я же казак, мы люди неуправляемые, эмоциональные. Я вот словосочетание «цветные революции», может быть, употребил не к месту. Потому что имел в виду вот что: если для того, чтобы погнать воров, освободиться от них, моей великой родине нужна революция - да бог с ней… Хотя, я надеюсь, этого не произойдет! Слушайте, я уже пережил революции, когда в 91-м стоял на баррикадах под дождем у Белого дома. И в 93-м я находился в «Останкино», когда большевики устроили там перестрелку - как раз вел прямой эфир. Я все про эти революции знаю наизусть. Надеюсь, что больше их не будет. Я слишком хорошо помню трассирующие пули у меня перед носом в «Останкино» в 93-м.

- Эта аудиозапись со съемок программы на тему «цветной революции»?

- Совсем нет. Это внутриредакционный разговор. Я не понимаю, кто записывал внутриредакционный разговор - ведущий говорит с творческим коллективом.

- То есть вы обсуждаете подготовку передачи, тексты?

- Там были определенные редакторские косяки, которые, конечно, не могли меня не насторожить. Потому что никогда на свете я не буду полагать, что моя родина только выиграет, если будет покрыта сетью коррупционеров.

- Кого вы имеете ввиду, когда в начале записи говорите про «сына, который сосал бабки»?

- Я имею в виду сына Виктора Федоровича Януковича. Все знают, какая это была мафия.

- Вы ожидали, что кто-то из коллектива сольет запись?

- Это странно. Может быть, еще выложат в Сеть мои разговоры с женой? Хотя по поводу коррупции - это моя открытая позиция. По-моему, и сегодняшнее русское правительство борется с коррупцией во всех направлениях. Естественно, факты коррупции у меня вызывают негодование, как и у каждого русского человека.

- Предполагалось, что в программе будет идти речь о причинах «цветных» революций? Вы высказали недовольство тем, что в тексте не все причины этих самых революций названы. В частности «забыли» про коррупцию?

- Там должна была идти речь о тунисской, о египетской, о грузинской революциях. Я видел, как люди борются с коррупцией. У меня есть друзья арабы, египтяне. Не я ли ходил по Тунису, и не я ли слушал тунисских адвокатов, профессоров консерватории, которые рассказывали, как 23 года семейка президента Али обкрадывала страну. А ведь страна богатейшая, народ умнейший. А что насчет Грузии? Я был в Грузии, как раз и при Саакашвили, и после него. Это была самая коррумпированная часть постсоветского пространства. Теперь никто взятку на дороге даже не возьмет, не говоря уже о чиновниках. И мы должны против коррупции бороться, что мы, кстати, и делаем. Посмотрите, сидит же Захарченко. Вот в чем суть моего высказывания. Какого черта сынок Януковича крал бабки? Поэтому я и говорил коллегам: «Послушайте, вас же никто не вспомнит, что же вы их обслуживаете? Ребята, давайте все вместе против коррупции бороться!» Мне кажется, это честно. Не так ли?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Молодая жена Диброва разозлила откровением о своей прислуге

Полина Диброва попала в немилость подписчиков. Молодая супруга Дмитрия Диброва разозлила поклонников заявлением о прислуге (подробности)