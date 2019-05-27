У изгнанной невестки Шукшиной отбирают ребенка

Страсти в семье Марии Шукшиной и не думают утихать. В день рождения актрисы ее 22-летний сын Макар Касаткин рассказал о нравах, царящих в его семье. Молодой человек решил забрать себе сына Марка, которого ему родила Фрейя Зильбер из Барнаула, из-за аморального поведения девушки.

Макар Касаткин поделился планами со старшей сестрой Анной. Исповедь отпрыска Марии Шукшиной была записана на скрытую камеру и продемонстрирована в программе "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

Макар Касаткин.Фото: YouTube

Касаткин говорит родственнице, что планирует забрать мальчика у несостоявшейся невесты, которую, по его словам, на дух не переносит. Макар не сомневается, что она ведет нездоровый образ жизни. Молодой человек сообщил, что ему постоянно присылают компромат на Фрейю. "Мамке тоже скидывали, где она сначала с мужиком усатым, потом с другим - и там в каком-то нижнем белье, как бы так. Ребенок с детства видит, что она в обнаженном состоянии, один мужик, второй мужик. Намного лучше взять его сейча...", - рассуждает наследник артистки.

Фрейя Зильбер.Фото: YouTube

Макар отметил, что у него пока нет отцовских чувств к мальчику, однако это не помешает бороться за сына. Также сын Шукшиной заявил, что скоро женится. Мужчина надеется, что после свадьбы Мария Шукшина разрешит им жить в квартире на Тверской.

Касаткин признался, что работать ему лень, однако алименты платить надо, и он пытается устроиться охранником. "Я же повар. Но поваром я в жизни не пойду. Вот вообще. Хоть куда, хоть мешки грузить, но не поваром, нет", - убивается молодой человек.

В ток-шоу "Прямой эфир" также стало известно, что Макар живет с матерью. Причем родительница ему явно не рада. "Ты приживала", - жалуется Макар Касаткин.

Напомним, больше года назад Макар Касаткин встречался с Фрейей Зильбер. Все шло к тому, чтобы влюбленные поженились. Но молодые люди поругались. Даже появление на свет общего ребенка не укрепило их отношения, и они расстались. Сейчас их сыну Марку десять месяцев. Фрейя находится в ссоре не только с бывшим возлюбленным, но и его семьей. Девушку гонят родственники ее бывшего жениха. Недавно сын Марии Шукшиной обратился в органы опеки, так как хочет быть официально вписан в свидетельство о рождении мальчика. Теперь Фрейя опасается, что он и его семья захотят отнять у нее малыша.