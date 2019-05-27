2019-05-27T17:16:04+03:00
Политика

В России с 1 июня отменяют внутрисетевой роуминг

В правительстве рассчитывают, что следующим этапом станет отказ от роуминга на пространстве Евразийского экономического союза
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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В России на протяжении последних лет действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и роуминг для Крыма.В России на протяжении последних лет действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и роуминг для Крыма.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Встречу со своими заместителями в понедельник в подмосковных «Горках» Дмитрий Медведев начал с радостной новости. Премьер подписал постановление правительства, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

- Это окончательное решение вопроса! - сообщил Медведев.

Напомним, в России на протяжении последних лет действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и роуминг для Крыма. Внутрисетевым роумингом называется предоставление услуг связи абонентам за пределами их «родного» региона. Национальный (или межсетевой) роуминг действует, когда у оператора нет своей сети в каком-то регионе, и абонент автоматически подключается к сети другого оператора, с которым заключено соглашение об оказании услуг связи. Что внутрисетевой, что национальный роуминг всегда вставали абонентам в копеечку: расценки на эти услуги у разных операторов варьировались (без учета дополнительных скидок) от 5 до 10,9 рублей за минуту разговора. Операторы объясняли это лишними издержками и дороговизной развертывания телекоммуникационных сетей, а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) крутила у виска, обвиняя компании в обмане клиентов. Противостояние ФАС и крупнейших мобильных операторов длилось с 2010 года.

Отдельной проблемой стал роуминг в Крыму и Севастополе. На полуострове не работают операторы «большой четверки» и их абоненты пользуются роумингом от местных сотовых компаний, которые здорово задирали цены. Но с 1 июня исчезнет и эта проблема: вступит в силу закон о ликвидации национального роуминга на всей территории России, включая Крым и Севастополь. По этому закону оператор подвижной телефонной связи устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, находится ли он в «родном» регионе или за его пределами.

- Сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы, что сделало поездки по стране гораздо комфортнее, - заметил Медведев.

Теперь Россия намерена договариваться о поэтапной отмене роуминга с партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). В него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.

- Нужно выходить на единые стандарты оказания услуг, включая отмену внутрисетевого роуминга, а также с учетом того, что мы создаем единое экономическое пространство, готовиться к переходу на связь пятого поколения - 5G. Это очень большой, дорогостоящий, серьезный проект, - сказал Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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