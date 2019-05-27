2019-05-27T18:30:19+03:00
В мире

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и кабмину

Себастьян Курц и члены правительства будут выполнять свои обязанности, пока их не отправит в отставку федеральный президент
Мария БЕРК
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Канцлер Австрии Себастьян Курц.Канцлер Австрии Себастьян Курц.Фото: REUTERS
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Национальный совет Австрии на экстренном заседании вынес вотум недоверия правительству во главе с канцлером Себастьяном Курцем.

За вынесение вотума проголосовали 52 депутата из Социал-демократической партии Австрии, 51 депутат Австрийской партии свободы и семь депутатов партии JETZT.

При этом многие австрийские политики отмечают, что отправлять отставку действующего канцлера — нелогично, его рейтинг высок и вчера на выборах в Европарламент его партия — Народная партия - одержала верх. К слову, Партия свободы набрала значительно меньше голосов.

Формально Себастьян Курц и правительство остаются у власти до тех пор, пока федеральный президент Александр Ван дер Беллен не освободит их от занимаемых должностей. После этого президент должен назначить нового канцлера и объявить состав кабмина.

Пока канцлер никак не отреагировал на результаты голосования в парламенте.

Кстати, это первый случай с 1945 года, когда парламент сместил с поста канцлера.

Напомним, более недели назад в Австрии разгорелся скандал вокруг вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе. В СМИ появилась видеозапись, сделанная в 2017 году, на которой изображен Штрахе, глава фракции Австрийской партии свободы Йохан Гуденус с женой. Втроем они беседовали с некой россиянкой, которую журналисты именовали Аленой Макаровой, племянницей российского олигарха.

После этого Штрахе объявил, что уходит в отставку. Курц в свою очередь отказался сотрудничать с правительственной коалицией с АПС и объявил о досрочных парламентских выборах.

Разразившимся политическим скандалом воспользовалась оппозиция, которая инициировала рассмотрение вопроса о вотуме недоверия Курцу и правительству в парламенте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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