После «тайной встречи с племянницей русского олигарха» вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ушёл в отставку

В маленькой Австрии — грандиозный скандал: в прессу всплыли подробности переговоров вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе с некоей «племянницей русского олигарха» двухлетней давности. Причём компромат оказался настолько убойным, что перспективный 49-летний политик немедленно подал в отставку. «КП» разбирается, что произошло в альпийской республике и как это повлияет на взаимоотношения России и Европы за неделю до выборов в Европарламент

1. В ЧЁМ ДЕЛО?

Дабы всё было понятно — изложим события в хронологической последовательности.

Июль 2017 года (точный день неизвестен). Лидер Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе и его однопартиец Йоханн Гуденус и ещё парта человек встречаются на вилле на Ибице с некоей «племянницей российского олигарха».

Девушку зовут, предположительно, «Алёна Макарова» (спасибо, что не «Наташа Романофф» — прим. ред.). Они обсуждают:

— Возможность покупки 50%-ной доли в крупнейшей австрийской газете Kronen, дабы та оказывала медийную поддержку Партии свободы и лично Штрахе на предстоящих выборах.

— «Крышу» для получения строительных подрядов и прочих бизнес-дел в Австрии, наподобие добычи «белого золота» — минеральной воды из альпийских льдов.

— Пожертвования в партийную кассу под видом «благотворительных взносов» через некоммерческую-организацию — «прокладку» (привет русскому дяде-олигарху).

Забегая вперёд — несмотря на столь горячие беседы, каких-либо доказательств реальной противоправной деятельности Штрахе не найдено (во всяком случае, пока).

Конец 2017 года. После успешных парламентских выборов (где «движение маргинальных националистов-евроскептиков» сенсационно занимает третье место) FPÖ вступает в коалицию с победившей Народной партией (ÖVP). Лидер последней, Себастьян Курц, становится федеральным канцлером, а Штрахе как его младший товарищ по блоку — вице-канцлером. Де-факто — вторым человеком в государстве.

17 мая 2019 года, 18:11. В пятницу вечером (считается лучшим временем для вброса «горячих» тем: интернет-трафик максимален, возвращаясь с работы домой, люди читают новости, которые потом остаются в повестке все выходные) — газета «Зюддойче Цайтунг» публикует высококачественное видео с той самой «встречи на Ибице».

Утро 18 мая. Грандиозный скандал продолжается; лидеры леволиберальных и центристских партий в соседней Германии с видом триумфаторов дают комментарии: «Ага! Мы предупреждали! Никакого сотрудничества с правыми популистами! Сегодня ты на Ибице с русскими тусишь — а завтра европейскую демократию продашь!»

12:00. У резиденции главы правительства в Вене начинаются «спонтанный митинг рассерженных граждан».

13:30. Штрахе уходит в отставку.

2. ЧТО ТЕПЕРЬ?

Источники «КП», близкие к FPÖ, подчёркивают, что многие коллеги считали Штрахе «отступником»: мол, взамен на второй пост в государстве тот «забыл» о ключевых пунктах партийной программы, например, смягчив антимигрантскую риторику. Так что нынешний события стали, в некотором роде, расплатой.

Более насущный вопрос — как всё это повлияет на взаимоотношения ЕС и России. Всего через неделю — выборы в Европарламент, где у всевозможных правых движений наподобие FPÖ (как раз требующих наладить отношения с РФ и отменить санкции) были неплохие шансы на хороший результат. Но нынешний «русский скандал», конечно, может подмочить их рейтинги.

— Нельзя исключать, что речь идёт о провокации: очень возможно, «племянница русского олигарха Алёна Макарова» являлась подсадной уткой, чьей главной задачей было разговорить австрийских товарищей и вывести их на «правильные» слова. Судя по превосходному качеству видео, вряд ли хозяева виллы были не в курсе, что всё это «пишется для истории». Далее, компромат превратили в «спящую бомбу» и активировали только сейчас, под выборы в Европарламент. Такой уровень исполнения операции предполагает участие соответствующих организаторов — например, бывших или действующих офицеров западных спецслужб (хочу напомнить, самый известный международный шпион последнего времени, Сергей Скрипаль, был завербован ими там же, на территории Испании), — говорит политолог, эксперт Уральского информационно-аналитического центра Михаил Фрибен.

— Встреча длилась семь часов, под влиянием алкоголя я наговорил глупостей. Я, разумеется, виноват, но с тех пор эту женщину ни разу не видел. Полагаю, что пал жертвой провокации [западных] спецслужб, — сообщил сам Штрахе на пресс-конференции, посвящённой собственной отставке.

— Такой вброс, конечно, подорвёт позиции сторонников сближения с Россией — но не настолько серьёзно, как хотелось бы «подрывникам». Постоянные поиски «русских связей» (например, двухлетнее расследование «работы Трампа на Кремль», окончившееся ничем) превратили саму эту тему в анекдот, над которым адекватный избиратель только посмеётся, — подводит итог Михаил Фрибен.