Выборы в главный законодательный орган ЕС принесли успех новым игрокам, наподобие движения «Альтернатива для Германии» (АдГ) — единственной крупной партии ФРГ, выступающей против антироссийских санкций. Что нравится народу — в предстоящем составе Европарламента «альтернативщики» значительно увеличили количество кресел. Но сможет ли АдГ выполнить наказ избирателей и действительно улучшить отношения Брюсселя с Москвой? «Комсомолка» поговорила об этом с одним из новых депутатов ЕП от партии немецких консерваторов — 56-летним уроженцем Гамбурга Николаусом Фестом.

— Один из претендентов на пост главы Еврокомиссии по итогам нынешних выборов — лидер Европейской народной партии Манфред Вебер. И он в случае попадания на пост обещает блокировать газопровод «Северный поток-2» (прокладывается сейчас по дну Балтийского моря, чтобы поставлять природный газ напрямую из России в ФРГ — прим. ред.).

— «СП-2» отвечает интересам Германии в более широких и надёжных поставках энергоносителей. Этот проект долгие годы поддерживался всеми участниками правящей коалиции в Берлине, включая ХДС/ХСС [партию Меркель]. То, что Манфред Вебер, сам член XCC, открыто задаётся противоположными вопросами, — весьма необычно. И вполне очевидно, что личную карьеру и желание быть избранным главой Еврокомиссии при поддержке стран-противниц «Северного потока-2» он поставил выше нужд Германии и лояльности собственной партии. Однако, вопреки всему этому, наше движение АдГ не поддерживает экономические санкции против России.

— Но у Вебера хотя бы есть шансы сколоть в ЕП правящую коалицию. А вот противники санкций, наподобие вас, «размазаны» между несколькими парламентскими группами — есть правоконсерваторы, есть евроспектики… Создание единого блока, который мог бы занять до 15% кресел в Страсбурге, возможно?

— Это наша главная цель. Но будет непросто. Левые и либералы из любой страны согласны друг с другом по большинству тем, таких как необходимость сохранять открытые границы, бесконтрольную миграцию, единую европейскую валюту, общеевропейскую систему соцобеспечения — и вообще дать ещё больше власти Брюсселю.

— А вы?

— А консервативные партии сходятся лишь в трёх пунктах: защита суверенитета национальных государств, сохранение идентичности и культуры Европы, прекращение нелегальной миграции. А вот взгляды на другие вопросы — будущее еврозоны и Евросоюза, или экономические программы — у нас весьма разнятся. Но, уверен, ответы найдём.

— При всём при том на выборах в Бундестаг-2017 АдГ набрала 12,6%, а сейчас — лишь 11%. Избиратели разочаровались?

— Наоборот, весьма довольны нашей работой в парламенте. Однако национальным выборам они уделяют куда меньше внимания, чем общеевропейским, многие в день голосования остались дома [действительно, в первом случае явка по ФРГ составила 76,2%; во втором — 61% — прим. ред.]. Тогда как нашим оппонентам удалось вывести своих сторонников на избирательные участки. Далее, в отличие от выборов в Бундестаг, отсутствовал пятипроцентный порог, поэтому в ЕП попали и карликовые движения [вроде сатирической партии под названием «Партия» и прочих фриков, оттянувших часть голосов протестного электората — прим. ред.]. Не будь всего этого, АдГ могла бы достичь примерно тех результатов, что и полтора года назад.

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