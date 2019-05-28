Пилоты ВМФ США подтвердили, что целились в НЛО много раз

В интервью газете The New York Times лейтенанты Райан Грэйвз (Lt. Ryan Graves) и Дэнни Аккойн (Lt. Danny Accoin) из авиационного подразделения VFA-11 «Red Rippers» — пилоты истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet - рассказали, что в период с лета 2014 года по март 2015 несколько раз наблюдали НЛО, которые носились на гиперзвуковых скоростях, круто поворачивали, то зависали, то взмывали на высоту более 10 километров без каких либо видимых двигателей и реактивных струй. И «патрулировали» окрестности, как минимум, по 12 часов без перерыва. Что требовало огромного количества энергии.

Один из неопознанных объектов на радаре истребителя.

Свидетельства лейтенантов подтвердили еще несколько пилотов их эскадрильи, пожелавшие сохранить анонимность. По их словам «контакты» происходили во время тренировочных полетов у восточного побережья США — между Вирджинией и Флоридой. Взлетали истребители с палубы авианосца Теодор Рузвельт (Theodore Roosevelt).

Нынешние признания далеко не первые. Они участились в последние два года после того, как в Пентагоне признали, что с 2007 по 2012 год потратили 22 миллиона долларов на «Расширенную программу идентификации авиационных угроз» (The Advanced Aviation Threat Identification Program - AATIP) — так назывался секретный проект, в рамках которого американские военные изучали неопознанные летающие объекты. То есть НЛО.

Лейтенант Райан Грэйвз, рассказавший о встречах с НЛО.

В 2017-2018 годах США обнародовали несколько видео, на которых были запечатлены погони за НЛО. Кадры представляли собой записи изображений с радаров истребителей. И демонстрировали то, как пилоты захватывали странные объекты в инфракрасные прицелы. То есть, прицеливались в них и вели.

Истребитель-бомбардировщик F/A-18 Super Hornet на палубе авианосца Теодор Рузвельт.

Грэйвз и Аккойн с сослуживцами дополнили имевшуюся картину интригующими подробностями. Оказывается, пилоты видели НЛО лишь на экранах радаров, а визуально не наблюдали. Аккойн, к примеру, однажды поймал НЛО в прицел, сблизился до расстояния в 500 метров, но так и не увидел его. Там, где объект должен был бы находиться, его не было. Ничего не запечатлела и камера, закрепленная у пилота на шлеме. История повторилась через несколько дней: на радаре НЛО был, а визуально не наблюдался. Что называется, в упор был не виден.

В конце 2014 года объекты будто бы «проявились». Об этом Грэйвзу рассказал его товарищ по эскадрилье. Вернулся из полета над Атлантикой в районе Virginia Beach и сообщил, волнуясь, что «почти столкнулся с одной из этих штук».

Истребители летели тогда в тандеме на расстоянии около 30 метров друг от друга. НЛО пронесся между ними. И по свидетельству пилота, выглядел «как шар с кубом внутри».

Из других свидетельств известно, что одни НЛО были похожи на яйцо с поперечником примерно в 15 метров, цвет имели белый. Другие напоминал волчки, казались черными. Никаких крыльев или других аэродинамических поверхностей ни те ни другие не имели.

Некоторые НЛО были видны только на экране радара.

Сначала пилоты думали, что им попадаются некие продвинутые дроны — беспилотники, созданные, конечно же, военными в рамках некой секретной программы. Но после опасного сближения «дрона» с истребителями от этой мысли отказались - решили, что вряд ли кто-то стал бы что-нибудь испытывать с таким риском для техники и персонала.

Так с чем имели дело пилоты? Астрофизик Леон Голуб (Leon Golub) из Гарварда (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics) не разделяет мнение энтузиастов, что НЛО — конкретно те, с которыми встречались военные летчики, связаны с пришельцами. По его словам, можно найти и земные объяснения — от глюков в радарах и прочем бортовом оборудовании до неких — неизвестных пока - атмосферных явлений .

Занятно, но как подчеркивали лейтенанты-очевидцы, пилоты стали замечать НЛО на радарах после того, как те были существенно модернизированы в 80-х годах прошлого века. Вдруг дело и, вправду, в технике, а не в озорниках- пришельцах.

И в Пентагоне ни разу не помянули инопланетян недобрым словом. Но интерес к странным объектам подтвердили, официально об этом заявив. Более того, оказалось, что та самая программа слежения (AATIP), которую якобы закрыли еще в 2012 году, на самом деле продолжается. Только теперь приглядывают не за UFO (НЛО) — неопознанными летающими объектами, а за UAP — неопознанными воздушными феноменами (unidentified aerial phenomena). Или НАФ. Министерство обороны США даже распространило среди американских военных — особенно летчиков — специальный формуляр, которые те должны теперь заполнять, каждый раз после встречи с этими самыми НАФ. Похоже, что они и в самом деле реальны. Но совершенно загадочны.

Кстати, обилие видео и фото «про погоню американских истребителей за НЛО» породило проблему: стало совершенно непонятно, какое когда и кем было сделано. Разные — весьма серьезны источники, включая ту же The New York Times, ВВС, CNN, показывают одни и те же кадры, но ссылаются на совершенно разные даты. Словно бы кто-то сознательно запутывает картину. Что тоже странно.

Подробнее о некоторых уникальных «военных» кадрах — тут: Пентагон рассекретил уже третье по счету видео погони американского истребителя за НЛО

А про «Расширеннаую программу идентификации авиационных угроз» (The Advanced Aviation Threat Identification Program) — здесь: Пентагон рассекретил программу слежки за НЛО.