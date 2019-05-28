«Если быть радостной, то снова почувствуешь себя маленькой»: младшая дочь поделилась с Пугачевой секретом

— Куда уходит детство,

В какие города?

И где найти нам средство,

Чтоб вновь попасть туда? — поёт для маленькой Лизы Галкиной ее мама Алла Пугачева.

— Лиза, где найти такое средство? — спрашивает у дочери 70-летняя звезда.

— Я знаю одно средство. Радость. Если быть радостной, то ты почувствуешь, как будто ты маленькая, — объяснила Алле Борисовне 5-летняя дочь.

maxgalkinru Младшая дочь поделилась с Пугачевой секретом детства

Этот трогательный ролик телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал в своём Инстаграме.

— Восхищаюсь обеими. АБ спела, сердце екнуло. А дочь все верно сказала, — написал юмористу композитор Алексей Романов (экс-участник группы «Винтаж»).

«Максим, вам надо написать книгу «Как правильно воспитывать детей». У вас очень воспитанные дети», «В вас нет ни капли пафоса, поэтому и любим вашу семью, не вызываете негатив», «Аллочке надо на сцену. Песенки поёт, и мы соскучились», — поддержали певицу и ее семью поклонники.

Напомним: десять лет назад Алла Пугачева оставила сцену. Артистка закончила гастрольную деятельность, но оставила за собой право на авторские творческие проекты. 17 апреля в Кремлевском дворце отгремел юбилейный концерт Пугачевой, который прошёл с аншлагом. Билеты на новое шоу звезды были раскуплены за один день. Частью приглашений завладели перекупщики, которые продавали билеты порой и за 400 тысяч рублей. Во время шоу Алла Пугачева сняла на кинопленку своё выступление. Премьера фильма, по слухам, состоится в январе 2020 года.

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