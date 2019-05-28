Принц Монако дал старт международной спортивной программе ПМЭФ

27 мая в Монте-Карло состоялся официальный старт первого этапа международного автопробега «Ралли Мира-2019»: Electric Marathon на Кубок имени А. П. Нагеля, который пройдёт с 27 мая по 6 июня по маршруту Монте-Карло - Москва ИЦ «Сколково» - Санкт-Петербург «Экспофорум». Международный автопробег «Ралли Мира-2019» открывает международную спортивную программу Петербургского международного экономического форума и является доброй традицией на мероприятии уже третий год.

Официальный старт Международного автопробега Ралли Мира-2019 был дан принцем Монако Альбером II на площади Chapiteau de Fontewille Monaco. Фонд принца Альбера II является партнером международного автопробега «Ралли Мира» с момента начала марафона. Принц Монако Альбер II лично поприветствовал всех участников и пожелал удачи в преодолении длительного и непростого маршрута, а затем дал старт 1-ого гоночного автомобиля.

«Мы посетим несколько стран и городов Европы в рамках международного электромарафона. Первоначально мы стартуем в Монако, наш маршрут идет через Москву и заканчивается в Санкт-Петербурге. Проведение электромарафона - это отличная возможность продемонстрировать и продвигать электрические безбензиновые автомобили, экологические автомобили с нулевым выбросом. Это очень важно для общества, ведь мы хотим жить в будущем на чистой планете в соответствии с Парижским соглашением о климате.

Две недели назад принц Альберт II посещал Москву и обсуждал будущие совместные экологические проекты совместно с российскими партнерами. Так что дружба между нашими народами несомненно существует!» - сказал Бернар Фотрие, Министр международного сотрудничества в области окружающей среды и развития Княжества Монако, вице-президент Фонда Альберта II

Организатор Международного автопробега «Ралли Мира-2019» - фонд «Будущее Родины» отметил, что международный проект «Ралли Мира-2019» направлен на укрепление политических и культурных отношений между Россией и Европой.

«С российской стороны проведение международного автопробега «Ралли Мира-2019» поддержало Правительство Москвы и Санкт-Петербурга, мероприятию был присвоен статус официального городского события в обоих городах. Кроме того, для нас является большой честью участие принца Монако Альбера II в ежегодном автопробеге «Ралли мира» – сказал Президент Фонда «Будущее Родины» Кюри Усманов.

Старт остальных участников совершался с интервалом в 2 минуты. Соревновательный момент марафона заключается в том, чтобы добраться до финиша в точно предусмотренное время. На каждом этапе за 10 минут до старта участников марафона на дистанцию выходит т.н. «НУЛЕВАЯ» машина с опытным раллийным пилотом за рулем, которая проходит этап максимально агрессивно, в плотную с предельной скоростью разрешенных правилами дорожного движения на разных участках трассы.

В этом году в соревнованиях будут принимать участие 6 электрокаров, из них 5 машин Tesla Model - S и одна уникальная Pobeda M-20 1958-го года выпуска, имеющая под капотом электрический двигатель. 2 команды из Чехии, 2 команды из Эстонии, команда из Монако.

Участники будут соревноваться за кубок имени Андрея Платоновича Нагеля, легендарного русского автогонщика и журналиста.

Владелец раритетной победы эстонец Меэлис Мерило, и участники на Tesla - Павел Кушар, Кристиан Эсно, Аво Валисте, Жири Влк, Тоомас Арике совершат свой автопробег с девизом «Европа любит Россию. Евразия наш общий дом».

Марафонская гонка пройдёт по автотрассам и дорогам Европы, Белоруссии и России с соблюдением всех правил дорожного движения. Длина промежуточных этапов – от 100 до 300 км. Перерыв после каждого этапа примерно три часа для зарядки аккумуляторов или 8-10 часов в случае, если зарядка происходит в месте для ночлега.

5 июня состоится первый финиш в Москве в ИЦ «Сколково», где пройдет торжественная встреча участников и руководства ИЦ «Сколково». В этом году ИЦ «Сколково» стал партнером первого этапа Международного автопробега Ралли Мира-2019 - Electric Marathon. После завершения мероприятия участники продолжат соревнование и финишируют уже 6 июня в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум» на открытии Петербургского Международного Экономического форума, где пройдет награждение победителей марафонской гонки.

С программой и маршрута электропробега можно ознакомиться на сайте http://electricmarathon.com/2019/