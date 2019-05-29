2019-05-28T17:35:28+03:00
Экономика

Код ЭПЛ — новая защита качества ювелирных украшений

Мир ювелирных украшений — это мир эстетики и искусства, дарующий нам возможность рассказать близким о нашем к ним отношении и подарить себе или тем, кто так дорог нашему сердцу бесценные моменты счастья
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И мы безоговорочно доверяем качеству ювелирных украшений, выбирая сердцем те изделия, которые отражают наши чувства.

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в этом году отмечает 25 лет со дня основания компании и с первых дней работы, забота о качестве и уникальном дизайне, подтверждалась нерушимыми гарантиями.

Специалисты компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» пошли дальше и объединили весь свой огромный опыт в единую систему стандартов качества, под названием «Код ЭПЛ». Это позволило выйти на совершенно новый уровень во всех аспектах производства ювелирных украшений, а также логистики и доступности для все большего количества людей ювелирных украшений от ЭПЛ.

Благодаря Коду ЭПЛ, компания получила возможность сертифицировать лучшие производственные мощности и специалистов ювелирного производства, что позволило создавать ювелирные украшения мирового уровня качества.

Код ЭПЛ — это еще один большой шаг на пути к реализации миссии компании: «Мы работаем для того, чтобы ювелирные украшения от ЭПЛ покорили сердца людей всей Земли. И в этом мире стало больше счастья!»

Выбирайте качество и уникальный дизайн ювелирных украшений, гарантированный 25-летним опытом и стандартом качества — Кодом ЭПЛ.

Ждем вас на страницах интернет-магазина: https://epldiamond.ru/

Следите за новинками и акциями в нашем instagram: https://www.instagram.com/epl_diamond/

Адреса ювелирных салонов «ЭПЛ. Якутские бриллианты» Вы можете найти здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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