Код ЭПЛ — новая защита качества ювелирных украшений

И мы безоговорочно доверяем качеству ювелирных украшений, выбирая сердцем те изделия, которые отражают наши чувства.

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в этом году отмечает 25 лет со дня основания компании и с первых дней работы, забота о качестве и уникальном дизайне, подтверждалась нерушимыми гарантиями.

Специалисты компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» пошли дальше и объединили весь свой огромный опыт в единую систему стандартов качества, под названием «Код ЭПЛ». Это позволило выйти на совершенно новый уровень во всех аспектах производства ювелирных украшений, а также логистики и доступности для все большего количества людей ювелирных украшений от ЭПЛ.

Благодаря Коду ЭПЛ, компания получила возможность сертифицировать лучшие производственные мощности и специалистов ювелирного производства, что позволило создавать ювелирные украшения мирового уровня качества.

Код ЭПЛ — это еще один большой шаг на пути к реализации миссии компании: «Мы работаем для того, чтобы ювелирные украшения от ЭПЛ покорили сердца людей всей Земли. И в этом мире стало больше счастья!»

Выбирайте качество и уникальный дизайн ювелирных украшений, гарантированный 25-летним опытом и стандартом качества — Кодом ЭПЛ.

Ждем вас на страницах интернет-магазина: https://epldiamond.ru/

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Адреса ювелирных салонов «ЭПЛ. Якутские бриллианты» Вы можете найти здесь