2019-05-28T14:48:43+03:00
Общество

Авиакомпании просят еще раз проверить «Суперджет»

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта настаивают на дополнительной сертификации судна
Андрей ЗАЙЦЕВ
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По мнению экспертов, процесс дополнительной сертификации «Суперджета» может затянуться на несколько лет и привести к огромным убыткамПо мнению экспертов, процесс дополнительной сертификации «Суперджета» может затянуться на несколько лет и привести к огромным убыткамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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У «Суперджета» нужно проверить несколько жизненно важных систем. С таким предложением к Минтрансу обратилась Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АВЭТ). Речь о прочности шасси, системах защиты от молний и внешнего пожара, а также системе управления полетом и программе тренировок экипажей, разработанной производителем. В АВЭТ входят 27 перевозчиков. Почти все российские авиакомпании, за исключением «Аэрофлота», напоминает газета «Коммерсант».

В Минтрансе письмо пока не получили. Но ранее уже комментировали, что приостанавливать полеты «Суперджета» нет явных причин. Авиакомпании от эксплуатации самолетов тоже не отказываются. Они лишь усилили контроль за техническим состоянием судна. В пресс-службе производителя (Объединенная авиастроительная корпорация) заявили, что «Суперджет» сертифицирован по всем правилам. Самолет прошел двести испытательных программ и тысячу испытательных полетов.

По мнению экспертов, процесс дополнительной сертификации «Суперджета» может затянуться на несколько лет и привести к огромным убыткам, что точно поставит крест на российском авиапроме. Тем более до сих пор нет результатов расследования трагедии в Шереметьево 5 мая. Напомним, тогда при аварийной посадке судна из-за возникшего на борту пожара погиб 41 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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