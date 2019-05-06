2019-05-06T12:14:13+03:00
Трагедия в Шереметьеве

Минтранс не будет приостанавливать полеты самолетов SSJ-100

Ранее лайнер данной модели загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В воскресенье, 5 мая, один из самолетов Sukhoi Superjet 100 загорелся при посадкеВ воскресенье, 5 мая, один из самолетов Sukhoi Superjet 100 загорелся при посадкеФото: REUTERS
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Министерство транспорта России не будет приостанавливать полеты самолетов Sukhoi Superjet 100, один из которых накануне загорелся во время аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево. Такое заявление сделал глава ведомства Евгений Дитрих.

Он подчеркнул, что министерство пока не видит никаких оснований для принятия таких мер. Ранее с аналогичной позицией выступили в Росавиации.

"Пока работает комиссия, делать любые выводы преждевременно", - передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя ведомства.

Напомним, что вечером 5 мая самолет рейса Москва-Мурманск авиакомпании "Аэрофлот" вынужден был вернуться в точку вылета из-за технических неполадок. Предполагается. что в лайнер попала молния, и из-за этого отказала часть электронного оборудования. Пилоты вынуждены были сажать судно с полным баком.

При посадке самолет четыре раза ударился о полосу, после чего загорелся. Пламя быстро охватило всю хвостовую часть, а люди вынуждены были эвакуироваться по надувным трапам. Выжить удалось далеко не всем. Сайт kp.ru писал о том, что в огне погиб 41 человек, включая двоих детей и одного бортпроводника.

Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU

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