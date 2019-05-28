«Чиновники предпочитают французское и чилийское»: эксперты прокомментировали запрет на госзакупки импортных вин

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее госучреждениям закупать импортные вина. Речь в документе не идет о продажах алкоголя в магазинах, торговых сетях и на предприятиях общепита - только о госзакупках. Мы попросили экспертов прокомментировать запрет.

Доля госзакупок в общем потреблении вина в стране составляет менее 1%, рассказал «Комсомолке» глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

- Всего в России покупают 850 млн литров вина в год. Из них 600 млн литров - это отечественное производство. Остальное - импорт, - прокомментировал Дробиз. - Но в госзакупках доля импортного вина традиционна была высокой: она доходит до 80%.

Особой популярностью на различных банкетах пользовались вина из Франции, Италии, Чили, Новой Зеландии и Австралии, рассказали «КП» действующие чиновники на условиях анонимности. Хотя в последнее время на столах все чаще можно увидеть российские марки.

Запрет на госзакупки импортных напитков окажет, скорее, символическую поддержку отечественной отрасли, считает президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович .

- Даже если мы одну лишнюю бутылку продадим - уже хорошо, - говорит он. - Главное, что государство борется за наше вино. Это поднимет настроение инвесторам, тем, кто сомневался, стоит ли вкладывать деньги в нашу отрасль.

С Поповичем согласен председатель совета директоров ОАО «Абрау-Дюрсо» Павел Титов:

- Мера не сколько принесет коммерческую выгоду отрасли, сколько репутационную. В посольстве Австрии вам всегда предложат австрийское вино, в Италии - итальянское. У нас должно быть так же, - считает Титов.

В России сейчас есть три основных винодельческих региона: Краснодарский край (23,5% производства), Дагестан (21%) и Севастополь вместе с Крымом (21-22%). Есть серьезное производство в Ростовской области и Ставропольском крае. Производство красных, белых и игристых сортов находится примерно на одном уровне. Качество - достаточно высокое, уверены эксперты.

- Можно спокойно покупать бутылку российского вина за 140 рублей, оно нормальное из 100% винограда, в соответствии с ГОСТом, там нет пижонского маркетинга, - заверяет Вадим Дробиз. - Если хочется попижонить, купите за 300-500 рублей. У нас научились делать свое, не уступающее по качеству импортному.

Перед этим виноделы всячески открещиваются от слова «алкоголь».

- Мы очень долго добивались того, чтобы вино признали сельскохозяйственным продуктом, - продолжает Леонид Попович. - И это случилось. В скором будущем вино не будет проходить по разряду алкоголя. Алкоголь — это продукция на основе спирта. Кроме того, винодельческая отрасль теперь включена в программу по поддержке сельхозпродукции.