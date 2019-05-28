Богатые туристы идут на Эверест за острыми ощущениями, а находят смерть

«Третий полюс Земли» нынешней весной рискует стать настоящим кладбищем. В ходе покорения высочайшей вершины мира, Эвереста, в этом сезоне погибло уже 11 человек. Да, взойти на пик в 8848 метров — не в лес по грибы сходить. Но нынешние жертвы умирают в прекрасную погоду, имея лучшее снаряжение и надёжных проводников. Из-за невозможности эвакуации их трупы часто оставляют прямо на склонах, а истории похожи одна на другую:

— Моя мать Анджали Куркани держала бизнес в Мумбаи, — рассказывает журналистам сын одной из погибших. — Решила подняться на Эверест 22 мая. На вершину взошла благополучно, но на спуске попала в очередь, ждала много часов, «сожгла» весь кислород, почувствовала себя плохо… Ей было лишь 54 года.

Кислород тут — ключевой участник: на такую высоту альпинисты берут дыхательные маски и баллоны с воздухом. А иначе прихватит «горняшка» — горная болезнь, которая может вызвать отек легких и остановку сердца.

Именно это произошло в тот же день 22 мая и в той же очереди на спуск с 55-летним Дональдом Линном Кэшем из штата Юта. Успешный подъём, задержка, пустеющие баллоны с воздухом… Шерпы (местные проводники), сами рискуя жизнью, пытались откачивать его собственным кислородом — но тщетно.

Почему же при современных технологиях на Эвересте гибнет все больше людей? Об этом «КП» рассказал вице-президент Федерации альпинизма России Иван Душарин.

1. В чём главная причина смертей?

Вокруг восхождений на Эверест уже давно сложилась ненормальная ситуация. Ещё в девяностые годы предприимчивые бизнесмены стали устраивать туда коммерческие туры. Удовольствие не из дешёвых: разрешение от Непала (на чьей территории находится южный склон горы) стоит $11 тысяч. В этом году их выдано рекордное количество, для маленькой страны это источник пополнения бюджета. А всё участие в экспедиции, в зависимости от уровня комфорта, тянет на $50-85 тысяч. Вот и публика на такие маршруты подбирается своеобразная: как правило, состоятельные люди средних лет (посмотрите даже на возраст нынешних погибших), которые пресытились отдыхом на каких-нибудь Мальдивах и ищут острые ощущения.

Май 2019 года. Солдаты армии Непала несут пустые кислородные баллоны на фоне мешков с мусором. Всё это было оставлено альпинистами на склонах Эвереста.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Да, с ними идут шерпы и организаторы-профессионалы. Но альпинист — это человек, который прежде всего проходит очень серьёзную школу, как в одиночку обеспечить себе безопасность в условиях сложного горного рельефа, холода и нехватки кислорода. А эти покупатели туров — не альпинисты. Они не понимают, что их может ждать, и не знают, как правильно реагировать. Отсюда и трагедии.

2. Как возникла «смертельная очередь» на спуск?

Подниматься на крышу мира можно только в хорошую погоду, рисковать жизнью состоятельных клиентов в бурю никто не будет. Ещё лет 30-40 назад климатические прогнозы были крайне неточными, спортсмены восходили в базовый лагерь на высоте пять километров, ждали просвета в облаках (иногда по многу недель) и заодно проходили акклиматизацию. Человек привыкал к разреженному воздуху и мог подолгу обходиться без кислородного баллона.

У пика самой высокой горы Земли образовалась самая настоящая очередь из желающих покорит Эверест.Фото: REUTERS

Но нынешние бизнес-восхождения совершаются очень быстро, без акклиматизации, время — деньги. Да и качество прогноза погоды сильно возросло. И вот «менеджерам» стало известно, что 22 мая (тот самый день смертей) будут идеальные условия для восхождения. И туда сразу двинулись ВООБЩЕ ВСЕ, может быть, 300 человек одновременно. В результате образовалась очередь и на подъём, и на спуск.

3. Неужели ничего нельзя было сделать?

При восхождении со стороны Непала есть так называемая «ступень Хиллари» (по имени одного из первых покорителей Эвереста) — острый узкий гребень посреди отвесных скал, разминуться двум группам там невозможно. Как следствие — очереди.

В разреженном воздухе голова работает очень плохо, не понимаешь, что с тобой происходит. Боль, дискомфорт. Но профессиональный альпинист хотя бы знает, как на это реагировать. А любитель — испугается, может впасть в панику. Я уж не говорю о том, что не все богатые туристы, в отличие от профи, могут похвастать отменным здоровьем и физподготовкой. И кислород для них невозможно взять в бесконечном количестве, когда-нибудь, как в данном случае, он закончится. И тогда неподготовленный горе-альпинист просто не выживет. «Горная болезнь» развивается молниеносно, а ничего не сделать: единственная тропа на спуск заперта очередью, вертолет на высоту восемь километров не прилетит. Отсюда и смерти. Горы не терпят непрофессионализма.

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