Новые правила ОМС: «забил» на диспансеризацию? Объяснись, почему!

Для обычного потребителя медицинских услуг на первых порах как будто ничего не изменится. Не нужно бежать в страховую компанию, чтобы поменять полис, в поликлинику, чтобы переприкрепиться и т.п. Но важные изменения происходят в самой системе предоставления медицинской помощи.

- К 40 годам каждый из нас должен поставить себе целью - подружиться хотя бы с одним врачом, который будет вести его по жизни. Сообщать, что подошло время очередной диспансеризации, контролировать полноту обследований и т.п. Потому что у самого человека нет ни времени, ни привычки за этим следить, да и образование не всегда соответствует, - рассказывал мне в интервью известный врач, популяризатор медицинских знаний.

Теперь функция этого медицинского «контролера» возложена на страховые компании. Именно они должны осуществлять полное «информационное сопровождение» пациентов на всех этапах получения медпомощи.

То есть именно медициские страховые организации (МСО) будут сообщать своим клиентам по телефону, смс или электронной почте, что подошло время диспансеризации, когда именно ему назначен прием или консультация, лабораторное или инструментальное обследование (предварительно согласовав это с медицинской организацией).

- Это позволит организовать доступ пациента к технологическим методам лечения, снизить риск смерти или инвалидизации по кардиохирургическим, нейрохирургическим и эндокринно-хирургическим профилям, своевременно выявить прогрессирование онкозаболевания, - считает эксперт рабочей группы по развитию обязательного медицинского страхования Всероссийского союза страховщиков Алексей Старченко.

Считается, что страховые представители станут тесно сотрудничать с пациентами, находящимися на диспансерном учете, и помимо контроля за обследованиями будут рассылать больным памятки о процедурах, противопоказаниях, правилах приема препаратов, чтобы у тех было меньше шансов отлынивать от лечения.

Более того, если страховая компания заметит, что пациент приступил к диспансеризации и не завершил ее, представители СМО должны будут связаться с человеком и выяснить, почему он забросил это дело. Напоминать о необходимости пройти врачей станут теперь ежемесячно, а не раз в квартал, как до нововведений.

Страховщикам поручили контролировать и плановые госпитализации, причем практически онлайн. Поликлиники должны каждые сутки направлять в страховые сведения о пациентах, направленных на лечение в стационар. А больницы, в свою очередь, ежесуточно сдают списки поступивших больных. Если пациент каким-то образом не попал на больничную койку, СМО должны выяснить, почему: возможно, медучреждение не готово его принять - тогда этот вопрос необходимо решить в срочном порядке.

Еще один важный момент новых правил ОМС: теперь проще станет выбирать или заменять страховую компанию. Для этого теперь не обязательно идти к представителям страховщиков. Можно подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Полис можно заказать традиционный бумажный или пластиковый с электронным носителем информации (так называемый электронный полис). Или же вовсе отказаться от его получения.

Временное свидетельство, которое выдается при первом же обращении человека в страховую, действительно теперь не 30, а 45 дней.

Основатель системы ОМС в России Владимир Гришин прокомментировал RT нововведения.

Он считает, что упор на профилактику позволит лучше оценить общий уровень здоровья населения. А это даст возможность оценить все риски и объемы необходимого финансирования. Ну и, очевидно, изменения повлекут за собой увеличение объема работы медицинских учреждений, а значит, и численности персонала.

- Со всех точек зрения данная программа очень важна, - заключил эксперт.

Правда, обычные россияне настроены более скептически. Мол, если поликлиники, особенно в малых населенных пунктах, регулярно «оптимизируют», а на дверях висят списки незаполненных вакансий узких специалистов - все эти красивые планы так и рискуют остаться на бумаге...

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