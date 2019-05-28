"Эта боль до сих пор во мне": Стас Михайлов рассказал о гибели брата

В этом году один из самых любимых артистов страны Стас Михайлов отметил 50-летие.

К юбилею певца Первый канал показал документальный фильм "Стас Михайлов. Все слезы женщин", в котором популярный музыкант рассказал о личном.

Стас признался, что до сих пор не может пережить гибель своего брата Валеры.

— Все думали, что я пойду по стопам старшего брата и отца. Они у меня оба летчики, - рассказывал в недавнем интервью "КП" Стас Михайлов.- Я даже поступил после школы в Минское училище гражданской авиации. Но потом понял, что это не мое, забрал документы и пошел служить в армию. Мои родители — уникальные люди. Благодаря им я многие вещи выдержал. Я их очень люблю и благодарен им за то, что они в меня вложили. Они меня всю жизнь стимулировали не останавливаться. Мы с моим братом Валерой никогда в жизни ничего у родителей не просили. Так нас воспитали. Жили скромно. Брат был старше меня на семь лет, но у нас были одни на двоих выходные туфли, одна одежда. Валера тоже увлекался музыкой, он мне первые аккорды показал. Никто, конечно, тогда не думал, что я стану артистом. Брат всегда был моей спиной. Люди, которые имеют братьев, понимают, о чем я говорю. Младший всегда чувствует впереди спину. Был один случай, кто-то меня обидел в детстве. Он этому человеку ответил. Тогда решалось все по-мужски. Не было судов, не было понятия цивилизованного разбора полетов. Была жизненная ситуация. Обидели — получил. Полез не туда — получил. Не так ведешь себя — получил. Он мне сказал тогда: «Знай, я всегда у тебя есть, но учись защищать себя!» Я быстро усвоил. Брат погиб, когда мне было чуть больше 20 лет. Столько лет прошло, а эта боль до сих пор во мне.

Отец Стаса Михайлова Владимир Борисович.Фото: Евгения ГУСЕВА

- У Стаса замечательная семья и родители, - призналась на недавнем юбилее певца телеведущая Елена Малышева. - Много лет назад у родителей Стаса погиб сын. У Михайловых-старших едва хватило сил, чтобы пережить это горе. Только благодаря Стасу они справились, выдержали. А потом Бог послал им Инну, жену Стаса. Она для них тоже стала поддержкой. Они эту девочку любят, как родную дочь.

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