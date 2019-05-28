«Российским виноделам нужна поддержка»: Борис Титов - об импортзамещении игристого

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое запрещает чиновникам приобретать иностранное вино через госзакупки. Решение вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Как рассказали «КП» эксперты, доля таких госзакупок ничтожна — меньше 1% от рынка. Но все же это миллионы литров вина, и 80% от этого объема было заграничного производства. Помогут ли протекционистские меры правительства заместить отечественным виноделам импорт?

- Безусловно, российские виноделы смогут поставить необходимые объемы для государственных и муниципальных учреждений, - сказал «Комсомольской правде» бизнес-омбудсмен Борис Титов, семье которого принадлежит один из крупнейших российский производителей шампанского «Абрау-Дюрсо». - Отрасль может добиться еще многого, но для этого нужны системные меры. Закон о поддержке отечественного виноградарства и виноделия находится в Госдуме. Надеюсь, в скором времени он все же будет принят.

Пока же, по словам Титова, российское виноделие серьезно отстает от западных конкурентов.

- Пригодные для виноградарства земли используются не более чем на 15%, - утверждает бизнес-омбсудмен. - Мировой рынок вина сейчас меняется на глазах. В лидеры выходят такие страны как Австралия, Новая Зеландия, США, Аргентина, Чили и Южная Африка. В начале 1980-х на их долю приходилось 1,6% мирового оборота, а сейчас около 25%. Мы же пока остаемся на периферии.

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