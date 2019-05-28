2019-05-28T21:40:04+03:00
Спорт

Клуб из Словакии решил покинуть КХЛ

«Слован» провел в Континентальной хоккейной лиге семь сезонов, дважды выходил в плей-офф
Петр ПАВЛОВ
Поделиться:
Клуб "Слован" провел в КХЛ семь сезонов.Клуб "Слован" провел в КХЛ семь сезонов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Идея Континентальной хоккейной лиги как главного хоккейного турнира Евразии изначально была спорной. Тем не менее несколько весьма приличных клубов выступали и выступают вместе с нашими грандами. За 11 лет у нас в КХЛ были и представители Хорватии, Чехии, Финляндии, Словакии и Чехии. Не говоря уже о странах бывшего СССР. Но, увы, по итогам сезона 2018/2019 решение выйти из КХЛ принял словацкий «Слован».

Команда провела в КХЛ семь сезонов, собирала неплохую аудиторию, дважды выходила в плей-офф, а в самой Братиславе даже прошел матч всех звезд КХЛ.

Причина, по которой словаки покидают нашу лигу, - в деньгах. Не хватает спонсорских средств.

Теперь клуб будет выступать в чемпионате Словакии, в котором обещает бороться за самые высокие места. Конечно, для таких целей нужен куда более скромный бюджет.

В чемпионате КХЛ в новом сезоне, кроме отечественных команд, останутся два «Динамо» - из Минска и Риги, «Йокерит» (Хельсинки), «Барыс» (Нур-Султан) и «Кунь-Лунь» (Пекин).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Это тренерское поражение: Эксперт прокомментировал результаты российской хоккейной сборной на ЧМ-2019

Наши хоккеисты в матче за третье место лишь подсластили пилюлю обидного поражения от финнов. Тот полуфинал войдет в историю мирового хоккея, когда российские мегазвезды так и не смогли распечатать ворота команды «ноу нейм», в которой не было ни одного игрока с мировым именем (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Зенит» - «Енисей»: Онлайн-Трансляция 26 мая 2019 года матча 30 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
Текстовая онлайн-трансляция матч 30 тура чемпионата российской Премьер-лиги по футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красноярск). Команды сыграют в воскресенье, 26 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало– в 14.00. (Мск).
Оренбург - Спартак 26 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча 30 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Оренбург - Спартак 26 мая 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 26 мая 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 30 тура чемпионата России по футболу 2018/2019
Новости 24
Роль "россиянки" на видео с экс-вице-канцлером Австрии сыграла боснийка
Бывшая жена главы Amazon отдаст половину состояния на благотворительность
Apple презентовала новый iPod touch впервые за четыре года
В Москве водитель BMW X5 устроил массовое ДТП из-за приступа эпилепсии
«Ростех» и Самарская область подписали соглашение о создании Научно-образовательного центра
Xiaomi представила нового "убийцу флагманов"
Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде в страну
Меркель разочаровалась в своей преемнице Крамп-Карренбауэр
Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель
Финны сломали кубок Чемпионата мира по хоккею
Сын Лунгина прокомментировал сообщения о госпитализации режиссера
Львовские депутаты попросили Зеленского не говорить по-русски
МВФ и Украина договорились о дальнейшем сотрудничестве
Посла Испании вызвали в МИД РФ из-за антироссийских высказываний
Главный тренер Барселоны может покинуть свой пост
Кремль: никаких прикидок по встрече в Нормандском формате пока нет
Саакашвили собирается вернуться на Украину в среду
Российским застройщикам предложили помочь Кении в расселении трущоб
Путин прибыл в Казахстан для участия в саммите ЕАЭС
Песков: новостей по встрече Путина и Трампа на саммите G20 пока нет
Волкер заявил, что готов к контактам с Россией в ближайшем будущем
Задержанный косовской полицией гражданин России доставлен в больницу
Порошенко согласился спонсировать партию Ляшко