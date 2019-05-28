Клуб из Словакии решил покинуть КХЛ

Идея Континентальной хоккейной лиги как главного хоккейного турнира Евразии изначально была спорной. Тем не менее несколько весьма приличных клубов выступали и выступают вместе с нашими грандами. За 11 лет у нас в КХЛ были и представители Хорватии, Чехии, Финляндии, Словакии и Чехии. Не говоря уже о странах бывшего СССР. Но, увы, по итогам сезона 2018/2019 решение выйти из КХЛ принял словацкий «Слован».

Команда провела в КХЛ семь сезонов, собирала неплохую аудиторию, дважды выходила в плей-офф, а в самой Братиславе даже прошел матч всех звезд КХЛ.

Причина, по которой словаки покидают нашу лигу, - в деньгах. Не хватает спонсорских средств.

Теперь клуб будет выступать в чемпионате Словакии, в котором обещает бороться за самые высокие места. Конечно, для таких целей нужен куда более скромный бюджет.

В чемпионате КХЛ в новом сезоне, кроме отечественных команд, останутся два «Динамо» - из Минска и Риги, «Йокерит» (Хельсинки), «Барыс» (Нур-Султан) и «Кунь-Лунь» (Пекин).

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Наши хоккеисты в матче за третье место лишь подсластили пилюлю обидного поражения от финнов. Тот полуфинал войдет в историю мирового хоккея, когда российские мегазвезды так и не смогли распечатать ворота команды «ноу нейм», в которой не было ни одного игрока с мировым именем (подробности).