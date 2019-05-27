Это тренерское поражение: Эксперт прокомментировал результаты российской хоккейной сборной на ЧМ-2019

Наши хоккеисты в матче за третье место лишь подсластили пилюлю обидного поражения от финнов. Тот полуфинал войдет в историю мирового хоккея, когда российские мегазвезды так и не смогли распечатать ворота команды «ноу нейм», в которой не было ни одного игрока с мировым именем.

Что же произошло с нашими хвалеными Овечкиным, Малкиным, Ковальчуком, и кто виноват в поражении? - с этим вопросом мы обратились к легендарному хоккеисту сборной СССР, 8-кратному чемпиону мира Борису Михайлову.

- У меня язык не повернется сказать, что команда была не настроена против сборной Финляндии. Но у них характер оказался крепче. В таких играх на себя должны брать игру лидеры команды, а их мы не видели… Финны просто не давали дышать нашим нападающим. И они не смогли взломать самоотверженную и организованную оборону финской команды. Конечно, надо отметить хорошую игру финского вратаря.

- Все говорят, что это тренерское поражение.

- Я тоже так считаю. Команда заняла третье место, это неплохо. Было бы катастрофой, если бы наша сборная не выиграла у чехов по буллитам. Но при таком составе наша команда обязана была завоевать золотые медали.

- Главный тренер Илья Воробьев не смог зажечь звезд?

- Я думаю, что здесь надо говорить о всем тренерском корпусе сборной, потому что их там много. А ведь в их распоряжении была самая сильная команда за последние 5-6 лет. Все лучшие из НХЛ приехали, за исключением лишь Артемия Панарина и вратаря Сергея Бобровского.

- Думали, и так всех объедут, на одном коньке?.

- Это я не хочу разбирать. Мне бы хотелось послушать тренерский штаб, что они думают. Потому что даже бронзовые медали висели на волоске.

- Пока мы никаких внятных комментариев не услышали.

- Я думаю, что их и не будет. Потому что уже лет пять позиция: игроки хорошие, тренеры хорошие, а медали – еле-еле. Но некоторые и сейчас довольны этим результатом... А ведь это публичное выступление, когда специалисты и болельщики должны услышать - почему мы не смогли взломать организованную финскую оборону. Знаете, нельзя выиграть игру, не забросив ни одной шайбу. Все равно кто-то должен забивать. А ведь выиграла сборная без звезд, без фамилий, но которая была Командой. А вот почему противник забил, а мы не смогли – это и хотелось бы услышать. Чтобы не было такого - обидно, досадно, но ладно…

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Овечкин:

- В матче с финнами было много моментов, но где-то не хватило хладнокровия, секундной паузы, чтобы забить... Финнам проиграли 0:1, соответственно в этот день все четыре звена сыграли неудовлетворительно. Только бронза, но ничего не поделаешь. В остальном, я считаю, все играли правильно, по системе.

Илья Ковальчук:

- Наверное, это был наш худший матч на турнире. Финны здорово катались, вывели нас из зоны комфорта, но мы все равно были обязаны находить возможность забросить. Хотя бы одну-то должны были. Финляндии повезло. В матче за третье место повезло нам. Мы будем делать выводы и двигаться вперед. У нас сильная команда, много молодых ребят, некоторые из них впервые выступили на ЧМ. У этих парней светлое будущее.

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