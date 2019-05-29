Как мы пытались сдать найденные патроны, а закончилось это уголовным делом

На прошлой неделе мы с известным кладоискателем Владимиром Порываевым отправились инспектировать чистоту дна водоемов перед купальным сезоном. Порываев взял мощный магнит - будем искать металл! И когда наша инспекция уже была окончена, внимательный Порываев увидел в воде недалеко от берега что-то странное. Патроны! Мы собрали их и как честные люди решили сдать в полицию. Минутах в десяти ходу от нас был ОМВД «Левобережный» (начальник - полковник Сергей Степанов). Мы пошли туда...

«ПРОЙДЕМТЕ...»

Вспомнили, что вообще-то в России есть программа по приему у населения боеприпасов «на возмездной основе». За это еще и платят! Я полез в интернет.

- Ого! Пистолеты и револьверы по 3 тысячи рублей за единицу, автоматы и пулеметы - по 6 тысяч. - Я аж присвистнул.

Патроны, правда, всего по 10 рублей за штуку. А у нас тут семь вроде как от винтовки, четыре от пистолета, один автоматный. Всего - двенадцать. Итого на сто двадцать рублей. Негусто. Но мы же совместим приятное с полезным - гражданский долг и немного денег. К тому же еще и материал для читателя напишем: как подзаработать, если вдруг нашел что-то этакое.

- Мы пришли сдать боеприпасы, - радостно рапортуем женщине на входе, где паспорта проверяют, показываем патроны в своем мешочке.

Та начинает кому-то звонить. Через минуту к нам подходят двое в форме.

- Пройдемте...

Ну мы и прошли...

БЫЛА ДА СПЛЫЛА

В дежурной части я на всякий случай вношу важное дополнение:

- Только мы не просто так сдать, а за деньги. Есть же такая программа?

Дежурный удивился. И позвал на помощь еще несколько человек.

- Нет такой программы, - отрезал какой-то капитан.

- Как нет? Мы же вот сейчас на сайте полиции читали.

Начинаю искать те ссылки. УВД Самарской области, Удмуртия, Якутия, Ярославская область.

- В Москве тоже такое было, - подтвердил Владимир Порываев. - Я в газетах читал.

Звоню в пресс-службу московской полиции. Там говорят, что еще несколько лет назад боеприпасы действительно принимали у населения, выплачивая деньги. Этим занимались лицензионные отделы, где выдают гражданское оружие. Но пару лет назад эти полномочия (лицензирование оружия и прием боеприпасов) вроде как передали в Росгвардию.

В пресс-службе Росгвардии тоже удивлены. Не готовы сказать вот так, сразу. Перезванивают через несколько минут: программа была, но ее в Москве закрыли. Хотя во многих регионах она по-прежнему работает - Северный Кавказ, Сибирь, Урал, Поволжье.

- Ну что ж делать, принимайте бесплатно, - расстроились мы. - Берите, да мы пошли.

- Не так быстро, - смотрит на меня сотрудник полиции. - Вас пока попрошу остаться.

НА УТИЛИЗАЦИЮ

Мы кукуем в отделе полиции уже около часа. Порываев написал заявление. Мол, готовили редакционный материал, изучали берег и вот нашли. Нас уводят во внутренние помещения. Здесь сотрудники проводят опись патронов.

- Хм. А пистолетные-то свежие, 2017 года выпуска! - присвистнул товарищ лейтенант, откорябав с капсюлей грязь и ржавчину. Там в цифрах зашифрованы серия и год выпуска.

- А мы думали, с 90-х лежат...

- Винтовочные патроны, может, и с 90-х. 1987 года выпуска. Хотя на самом деле боеприпасы тех лет до сих пор используются. Один из патронов, кстати, немецкий. Времен войны.

Не арсенал, а винегрет какой-то.

Патроны кладут в конверт. Сверху печать. Поедут на экспертизу - реально боевые или уже нет.

- А потом их куда?

- На утилизацию, - буднично отвечает полицейский. - Сожгут.

Рассказывает, что на самом деле боеприпасы приносят в отдел нечасто.

- Вот вы все неправильно сделали. Зачем вы их вообще в руки взяли?

- Как это? Мы же не хотели, чтобы их кто-то нашел. А вдруг дети?

- Нужно было вызывать на место полицию! - продолжает сотрудник. - А теперь можете стать фигурантами уголовного дела по статье «незаконное хранение боеприпасов». Статья 222 УК. До 4 лет лишения свободы. Где вы патроны взяли, будут выяснять следователи.

Мы с Порываевым беспомощно переглянулись. Вот и проявляй после такого гражданскую позицию. За несколько секунд перед глазами пробежали картинки: жена, дети, коллеги по работе, клетка в суде. Опять полез гуглить.

- Какое же тут уголовное дело? - воскликнул я через минуту. - Даже если бы кто-то держал боеприпасы дома, а потом притащил бы их в полицию, он освобождается от ответственности. В статье 222 написано: если человек добровольно сдал, то к нему нет никаких претензий.

- Не все так просто... - многозначительно хмыкнул человек в форме.

Заявление приняли, патроны описали. А потом выяснилось - нам дело шьют!Фото: Александр РОГОЗА

ПИСТОЛЕТ В КУСТАХ

Через час нас вывезли с дознавателями на тот самый пляж. Сфоткали место и вернулись назад. Просидели на скамейке еще часок...

- ...Мы пробили твой пистолет. На нем нападение во Владимирской области числится, - мимоходом говорит кто-то из полицейских.

Нам? Нет, рядом стоит мужчина лет тридцати. Тоже ни жив ни мертв. Губы кусает. Попал!

- Я сюда сегодня пистолет принес, - рассказывает. - Нашел в кустах в парке «Дружба». Шел по аллее, увидел что-то черное, блестящее. Это оказался травмат, переделанный под боевой. Ну я и дурак! Мне теперь даже сами полицейские говорят: нужно было в реку его скинуть.

Может, и врет, а на самом деле хранил ствол дома. Тогда на кой ему было в полицию пистолет тащить? Но размышлять над версиями нет никакого желания. Мы тут с Володей сами без пяти минут под уголовкой.

Наконец нас зовет следователь. Плетемся за ним. Оказывается, по нашу душу приехал человек из уголовного розыска! Из окружного УВД. Пора сушить сухари.

Сотрудник угро послушал нашу историю. Изучил мое редакционное удостоверение. Кивнул. И откланялся.

Еще через час мы подписываем показания.

- Так что, уголовное дело возбудят? - осторожно спрашиваю.

- Конечно, - отзывается следователь. - Пока не на вас, а только по факту нахождения боеприпасов. А там посмотрим. Мы перезвоним.

В отделе полиции мы просидели больше пяти часов. И еще неизвестно, чем история закончится.

Вдруг перезвонят и..?

Вот и сходили чистоту пляжей проверить.