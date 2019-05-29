Вернуться в прошлое и убить Сталина мешает парадокс Гитлера

Заводи, поехали!

Сам Альберт Эйнштейн был не против машины времени. Из его уравнений до сих пор следует, что она возможна. Как минимум теоретически. Возможна благодаря существованию, по крайне мере, гипотетическому, так называемых «кротовых нор» или «червоточин» - эдаких тоннелей в ткани пространства-времени, соединяющих отдаленные области Вселенной. Манипулируя ими — этими тоннелями, входами в них и выходами - и можно вроде бы проникать то в прошлое, то в будущее. Не хватает лишь самой малости — материи с отрицательной плотностью энергии. Но и она теоретически допустима. Более того ее ищут. Ведь с точки зрения современной физики, эта экзотика должна существовать где-то во Вселенной, способствуя её наблюдаемому ускоренному расширению.

Недавно канадец Бен Типпетт (Ben Tippett) - преподаватель математики и физики в Университете Британской Колумбии (University of British Columbia) и его коллега — американец Дэвид Цанг (David Tsang) из Университета Мэриленда (University of Maryland) - даже создали математическую модель машины времени. По их разумению, но в полном соответствии с идеями Эйнштейна об искривлении пространства-времени под действием гравитационных сил, время, как неотъемлемую часть этого пространства, тоже можно искривить. И замкнуть. В бублик. Что и позволит возвращаться в прошлое. А потом обратно — в будущее.

Нынешним изобретателям, как и их предшественникам, тоже нужна отрицательная энергия, которая, как они полагают, когда-нибудь найдется. И тогда кто-нибудь — еще более мудрый — наконец-то построит машину времени. Сядем на нее и поедим.

Для путешествий во времени нужны или кротовые норы или экзотическая материя. А то и то и другое.

Полный назад!

Лично я первым делом отправился бы в прошлое - просто посмотреть, как оно там все происходило на самом деле. Подобные сюжеты, кстати, не раз обыгрывали фантасты. На пример, в повести Томаса Шерреда «Попытка» речь шла о машине времени, которая позволяла лишь смотреть на происходящее в прошлом со стороны. Например, наблюдать за событиями троянской войны, за тем, как вели на казнь Иисуса Христа, или как договаривались Риббентроп с Молотовым, или как убивали Роберта Кеннеди. Да мало ли чего интересного, загадочного и спорного было в прошлом? Одни отношения Владимира Ильича с Инессой Армад чего стоят ... Что у них там было? Или не было?

Герои фантастической повести снимали на кинокамеру то, что видели, дополняли сценами, в которых участвовали актеры, похожие на реальных исторических персонажей, и монтировал кадры в полнометражные художественные фильмы. Тем самым выдавали историческую правду за фантазии сценаристов - с целью собственной безопасности и конспирации

Но "хроникам" или "хрононавтам" — будущим путешественникам во времени — наблюдать мало. Они хотят присутствовать лично. Как у Герберта Уэллса. Так чтобы сеть в машину времени здесь — в настоящем, а вылезти из нее в прошлом. Или в будущем. Да и физики толкуют именно об этом. Но задумываясь о последствиях, приходят к выводу: скорее всего ничего не получится. Помешают парадоксы, сопутствующие перемещениям во времени.

Стоп, машина!

Многие мечтают убить Гитлера и тем самым предотвратить Вторую Мировую Войну. Желающих так много, что один из парадоксов, якобы стоящих на пути машины времени, назван именем бесноватого фюрера — парадоксом Гитлера. Хотя «цели» могут быть самыми разным, но столь же значительными. Кому-то хотелось бы избавиться от Сталина, сохранив жизни миллионам весьма умных людей.Кому-то ненавистен Ленин, мол, без него, может быть, обошлись бы без революций и последовавших за ними расправ.

Предположи, что покушение удалось — некий хрононавт-спецназовец отыскал тирана, еще не проявившего себя во всей своей злобной красе, и устранил его. Не обязательно убил, а как-то нейтрализовал. И что? Тот перестал быть заметной фигурой. Или вовсе исчез без следа. Возвращаешься назад в будущее, спрашиваешь — никто не знает, кто такой Гитлер. Или Сталин. Или Ленин. Нет их. Значит нет и причин для перемещения в прошлое. Парадокс...

А что если какой-нибудь полоумный путешественник убьет своего дедушку до того, как тот оплодотворит бабушку? В итоге эмбрион отца этого самого путешественника не завяжется. Отец не родится, соответственно, и путешественник не появится на свет. И в прошлое не отправится. Парадокс дедушки, - так философы называют этот казус.

Все предрешено

Среди теоретиков хватает тех, которые считают, что «стрела времени» летит сама по себе и с выбранной траектории её ничем не свернуть. То есть, если кто-нибудь и когда-нибудь отправится в прошлое, то не сможет натворить там ничего такого, что изменило бы уже известное настоящее. Либо любые предпринятые в прошлом действия так или иначе приведут к тому, что уже однажды свершилось.

Идеи «предрешенности всего» соответствуют «принципу самосогласованности Новикова» - гипотезе, которую в 1990 году сформулировал российский астрофизик и космолог Игорь Новиков. В упрощенном виде суть его принципа такова: при перемещении в прошлое вероятность действия, изменяющего уже случившееся с путешественником событие, стремится к нулю.

Принцип обыгран в фильме «Машина времени», снятому по одноименному роману Герберта Уэллса. Грабитель убивает Эмму — возлюбленную главного героя Александра. Убивает на его глазах. Пострадав 4 года, Александр создает машину времени, отправляется в прошлое и там спасает Эмму от рокового выстрела. Но та, оставленная без присмотра, попадает под карету. И опять же гибнет.

Изобретателю, хватило двух раз, чтобы понять: смерть возлюбленной неизбежна. А нам — удостовериться в справедливости принципа Новикова.

А вот согласно теории так называемого биоцентризма , которую проповедует профессор Роберт Ланца (Robert Lanza) - специалист по регенеративной медицине и научный руководитель компании Advanced Cell Technology, гибнуть Эмме отнюдь не обязательно. Увлекшись физикой, квантовой механикой и астрофизикой, ученый стал доказывать, что вселенных много — может быть, даже бесчисленное множество. И действия, предпринятые путешественником во времени в одной вселенной приводят к разным результатам — к сценариям, которые реализуются в других — параллельных— вселенных.

В середине прошлого века выпускник Принстонского университета Хью Эверетт (Hugh Everett) написал диссертацию, в которой обосновал: каждый миг вселенная расщепляется на множество себе подобных. А уже в следующий миг эти «новорожденные» расщепляются точно таким же образом. В каком-то из этих миров события развиваются так, в других — иначе.

По одной из гипотез, изменения, произведенные в прошлом, рождают параллельные вселенные.

Как объяснял Эверетт, толчком к размножению миров служат наши поступки. Стоит нам сделать какой-нибудь выбор, как в мгновение ока из одной вселенной получаются две. С разными вариантами судьбы.

Даже умерев в одном мире, можно остаться в живых в другом.

Желая добра, можно сотворить ужасное зло

Здравый смысл все-таки подсказывает: действия, совершенные путешественником, переместившимся в прошлое, не могут не оставить свой след в том времени, откуда тот прибыл. Такого мнения явно придерживался Рей Брэдбери, написавший свой знаменитый рассказ «И грянул гром». Охотник на динозавров, прибывший из будущего, раздавил бабочку. И вернувшись назад обнаружил, что мир сильно изменился — в худшую сторону.

Фантасту вторят теоретики, которые полагают: любые — даже самые незначительные изменения в прошлом приведут к тому, что иначе пойдут взаимодействия бесчисленного множества частиц, из которых соткана Вселенная. И она не будет прежней.

По мнению теоретиков, высока вероятность еще и того, что благие дела - вроде устранения тех или иных зловредных исторических персонажей , не осчастливят человечество. В силу неких пока неизвестных принципов. Вместо одного тирана появится другой — еще более жестокий и коварный. Страшнее Гитлера, хуже Сталина, кровожаднее Ленина.

А Гитлера все же не любят. Газета New York Times, обсуждая тот самый парадокс его имени, как-то поинтересовалась у своих читателей, могли бы они убить маленького Гитлера? На отрез отказались лишь 30 процентов.

Гитлера не любят. Но маленького жалеют.