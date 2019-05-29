Бизнесмен заплатил миллион за ужин со звездой сериала "Мажор"

Звезда сериала "Мажор" Любовь Аксенова угодила в скандал. Столичный бизнесмен Николай Рыбочкин обратился в одно из эскорт-агентств. В качестве спутницы для ужина он выбрал актрису. Предприниматель заплатил миллион рублей, однако замужняя артистка на свидание не явилась.

29-летний житель подмосковного Ногинска собирался на статусное мероприятие. Испытать свое счастье Николай Рыбочкин решил, воспользовавшись услугами эскорт-агентства. Мужчина посчитал, что на роль спутницы ему подходит Любовь Аксенова. Коммерсант связался с неким мужчиной, который представился "менеджером". Якобы он занимается организацией подобных встреч и пообещал привезти 29-летнюю актрису за 15 тысяч долларов.

"В дежурную часть ОМВД России по Пресненскому району города Москвы поступило заявление гражданина Рыбочкина Николая Васильевича о совершении мошеннических действий. В ходе проведения проверки было установлено, что неизвестный путем обмана под видом оказания «экскорт-услуг» ввел в заблуждение Рыбочкина относительно истинности своих намерений", - рассказали сайту kp.ru в правоохранительных органах.

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Николай заплатил 956 700 рублей, но в назначенный час Любовь не пришла, а сам "менеджер" бесследно исчез. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

К слову, полицейские дозвонились до Любови Аксеновой. Правда, трубку взял ее супруг. Продюсер Павел Аксенов был крайне удивлен случившимся. "Люба никогда не эскортила, не эскортит и эскортить не будет. Тем более за миллион", - заявил муж.

29-летняя Любовь Аксенова считается одной из самых привлекательных актрис отечественного кино и пользуется большим успехом у мужчин. Звезда тщательно следит за фигурой и без стеснения демонстрирует обнаженное тело. Так, актриса украсила собой страницы мужского журнала MAXIM, а позже появилась в постельных сценах для сериала "Мажор". Любовь несколько лет счастлива в браке. Влюбленные поженились в 2013 году всего три месяца спустя после знакомства. Аксенова считает, что главное в отношениях - взаимопонимание.