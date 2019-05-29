«Отцовский капитал подчеркнет важность мужчины в семье». Диана Гурцкая объяснила новые предложения по поддержке демографии

Ввести в России отцовский капитал по аналогии с материнским предложила Общественная палата России. Причем если материнский капитал сейчас платят за второго ребенка в семье, то отцовский, по замыслу авторов идеи, будут давать за третьего (объясняется это тем, что, по наблюдениям социологов, третьего ребенка в семье заказывает именно отец). Сумма в обоих случаях должна быть равноценной, то есть по нынешним законам - 453 тысячи рублей. В правительстве и Госдуме инициативу пока не обсуждали.

Важный нюанс: общественники предлагают давать отцовский капитал, только если в три ребенка у родителей появились в одном браке. Так они хотят стимулировать крепкие семьи.

Россия сейчас находится в демографической яме, поскольку в возраст деторождения вступило малочисленное поколение «лихих девяностых». По данным Росстата, население страны сейчас составляет 146,8 млн человек и при сохранении нынешней демографической убыли к 2036-м году нас останется только 136 миллионов. Но правительство рассчитывает переломить негативный тренд, чтобы к 2024-м году рождаемость превысила смертность. Для этого вводятся все новые и новые меры демографической поддержки: от льготной семейной ипотеки до прямых выплат за рождение ребенка. Самой популярной из них до сих пор остается материнский капитал, но распоряжаться им может только женщина. Вот этот перекос и хотят устранить в Общественной палате.

- Мы хотим подчеркнуть важность мужчины в семье, - объяснила «КП» председатель комиссии ОП РФ по поддержке семьи, певица Диана Гурцкая. - Для преодоления демографического кризиса нам нужно, чтобы в семьях было больше двух детей. Нужны яркие нестандартные решения. Размер отцовского капитала и то, как широко он будет применяться, надо еще обсуждать. Мы предлагаем начать эксперимент с Дальнего Востока.

Еще одним новшеством может стать закон, по которому многодетные отцы-одиночки смогут досрочно выходить на пенсию (пока такое право есть у многодетных матерей-одиночек).

А по поводу замечания социологов, что «третьего ребенка в семье заказывает отец», Гурцкая высказалась следующим образом: «Я выросла в многодетной семье, у меня два брата и сестра. И все дети были рождены не по «заказу», а по воле Божией и любви наших родителей».