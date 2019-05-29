Медведям - мороженое, слонам - холодный душ: не все обитатели московского зоопарка рады жаре

Такой жары в мае, по наблюдениям синоптиков, давненько не было. Рекордные 30+ ждут уже сегодня, 29 мая. Горожане от зноя спасаются под кондиционерами, а у обителей московского зоопарка методы совсем другие.

Белые медведи охлаждаются в сугробах настоящего снега. Он всегда есть в вольере благодаря специальной установке. Порезвившись в сугробе, самец Вранглер почти всегда ложится на каменный пол вольера животом вниз и с удовольствием наслаждается прохладой. Его соседка бурая медведица Роза тоже жару не любит. Днем она прячется в вольере или принимает водные процедуры, за которыми могут наблюдать посетители зоопарка.

Без прохладного душа в жаркие дни не обходятся даже южные животные, такие как азиаткие слоны. Зоологи устраивают им прохладный душ. Под струей воды животные не скрывают радости и довольно топают копытами.

А вот овцебыкам майскую московскую жару помогают пережить специальные разбрызгиватели. Этим копытным непросто переносить высокие температуры поэтому они могут часами стоять под брызгами прохладной воды.

Судя по прогнозам, жаркая погода сохранится в столице до конца недели

- Сейчас овцебыки продолжают активно линять, меняя свой густой и теплый мех на более легкий. Эти животные обладают самой длинной шерстью среди всех млекопитающих, поэтому за их самочувствие в жару сотрудники зоопарка следят особенно чутко, - рассказали "КП" в пресс-службе московского зоопарка.

У карликового бегемота Ксюши и вовсе есть собственный бассейн. Самка подолгу не выходит из воды, а после купаний жарким полянам предпочитает тень.

У карликового бегемота Ксюши и вовсе есть собственный бассейнФото: предоставлено пресс-службой

А еще в жару обитателей зоопарка подкармливают "мороженным". Это, конечно, не крем-брюле и не эскимо, но животным нравится.

- Некоторые животные, например, белые медведи, получают своеобразное мороженое - корм, помещенный внутри куска льда, - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Судя по прогнозам, жаркая погода сохранится в столице до конца недели. Это отличный повод понаблюдать за водными процедурами обитателей зоопарка. Кстати, бояться жары посетителям тоже не стоит. На всей территории зоопарка есть тенистые места, а кое-где для гостей установлены почти такие же разбрызгиватели, как и в вольерах. Так что чудо-техники можно испытать на себе.

Не все обитатели московского зоопарка рады жаре.

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