Молодая жена зацеловала Александра Цекало

Дарина Эрвин поделилась личным видео с Александром Цекало. 27-летняя супруга буквально набросилась с поцелуями на 58-летнего мужчину.

Молодая жена Александра Цекало обычно публикует откровенные снимки себя любимой. Однако сегодня художница сделала исключение и показала романтичное видео с мужем.

Эрвин разместила в Instagram короткий ролик, в котором девушка буквально набрасывается на своего супруга и несколько раз крепко целует его в щеку. Продюсер в ответ сжимает ее руку и улыбается.

Новая супруга хоть и годится Александру Цекало в дочки, но разница в возрасте не мешает влюбленным. Художница души не чает в супруге, а он отвечает ей взаимностью.

Жгучая брюнетка посвящает супругу картины и пишет их в джинсах и рабочем фартуке, надетом на обнаженное тело. "Чье-то искусство заходит так далеко и так глубоко, как его любовь", - подписала кадр Эрвин.

darina_ervin Дарина Эрвин пишет картинку

Александр и Дарина поженились в начале марта. После закрытой свадебной церемонии, которая прошла в Беверли-Хиллз, молодожены отправились в свадебное путешествие в Италию, которое обошлось продюсеру минимум в 760 тысяч рублей. А, вернувшись в Москву, кинодеятель впервые вывел молодую супругу в свет на вручении Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Почти все свободное время влюбленные проводят вместе: путешествуют, посещают светские мероприятия и музыкальные фестивали.

Александр Цекало не стесняется демонстрировать свои чувства: "Я очень люблю Дарину. Свою жену. Для меня это сейчас самое важное. Что было до этого, неважно. Важно то, что впереди". Продюсер говорит, что у него не один брак, потому что он считает себя обязанным жениться на женщине, которую полюбил.