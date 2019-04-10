2019-04-10T19:56:54+03:00
Звезды

Роскошная Дарина: Молодая жена Цекало опубликовала фото топлес

38-летняя восточная красавица демонстрирует, как сводит с ума продюсера
Петр СИМОНОВ
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Александр Цекало влюбился по уши в свои 58 летАлександр Цекало влюбился по уши в свои 58 летФото: EAST NEWS
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Матерый, влиятельный, рассудительный Александр Цекало влюбился по уши в свои 58 лет. За плечами три жены, от последней дети… Продюсер и телеведущий готов рассказывать о том, как он любит свою новую молодую жену даже в беседах о высоком на канале «Культура». Разумеется, любовь — выше всего. Но звезды шоу-бизнеса не любят рассказывать журналистам личное. А тут Александр сам, едва не плача, признался в любви к четвертой супруге с экрана.

Роскошная Дарина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Роскошная ДаринаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я это сейчас знаю как никто другой — любовь меняет траекторию, цвета, вкус, все! Без нее нельзя. Любовь раздвигает горизонты. Это же как наркотик, но только естественный, который нельзя купить. Я очень люблю Дарину, свою жену, - признался он каналу «Культура». - И для меня это самое важное. Неважно, что там было позади, важно что впереди.

Глядя на последнее фото, которое опубликовала восточная красавица, понять Александра Цекало, так быстро женившегося на ней, несложно.

Молодая жена Цекало опубликовала фото топлес Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Молодая жена Цекало опубликовала фото топлесФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Свое фото топлес брюнетка подписала так: «Как художник, я не пытаюсь найти здравомыслие, но могу скрыть свое безумие».

38-летняя восточная красавица демонстрирует, как сводит с ума продюсера Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

38-летняя восточная красавица демонстрирует, как сводит с ума продюсераФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, женился Александр Цекало совсем недавно, около месяца назад. Избранница — 38-летняя восточная красавица Дарина Эрвин (прежде Сапарова). Она родом из Казахстана, но живет в США.

Ради Дарины Цекало спешно развелся с матерью своих детей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ради Дарины Цекало спешно развелся с матерью своих детейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Она художница и актриса, снималась в голливудских сериалах и фильмах. Ради Дарины Цекало спешно развелся с матерью своих детей 34-летней Викторией Галушкой.

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О том, что у него роман с Эрвин, в тусовке заговорили в конце 2018 года. Отношения с брюнеткой Цекало впервые подтвердил в разговоре с «КП» в январе 2019-го: «Мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья», - заявил продюсер. Через пару месяцев от слов перешел к делу и без лишнего шума женился на возлюбленной в Беверли-Хиллз. Теперь она Дарина Цекало.

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В стране не так много продюсеров, чьи имена у всех на слуху, и Александр Цекало - один из этих редких счастливчиков. Причем знаменит он не только своими проектами (шоу «Прожекторперисхилтон», «Минуты славы», сериалы «Мажор» и «Метод»), но и любовными похождениями. Месяц назад 58-летний Александр женился в четвертый раз. Его избранница - художница и актриса Дарина Эрвин (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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