Посмотри в глаза чудовищ

Человек, который покупает билет на фильм «Годзилла: король монстров», хочет посмотреть на Годзиллу и подчиненных ему монстров. Его не обманут: этого в фильме будет с избытком. Монстры крупные, светятся, ревут, кусаются и разрушают большие города. Им, к сожалению, мешает толпа людишек, которые мельтешат на экране, уворачиваясь от их клыков и лап. Но что поделать: людишки - дань предрассудку, согласно которому в фильме должен быть сюжет.

В данном случае речь об агентстве «Монарх», которое совершенно четко установило: на нашей планете живет очень много доисторических чудовищ. Когда-то они были «первыми богами», в их честь возводили храмы. Потом все забылось, а чудища уснули на тысячи лет под водой и под землей (кстати, Земля, по страшной догадке сценаристов фильма, полая). Потом человечество до такой степени расплодилось и загрязнило планету, что планета стала воспринимать людей как инфекцию, и отреагировала на нее лихорадкой (это почти буквальная цитата из фильма). То есть выпустила всех монстров из подземелий.

Фото: кадр из фильма

Ладно еще Годзилла: в этой сюжетной конструкции он как бы за нас. Да, в фильме 2014 года он снес до основания Сан-Франциско, сейчас превращает в ядерную пустыню Бостон, но куда ему деваться. У ящера нет другого выхода: ему противостоят еще более неприятные твари, которые хотят не вразумить людей малой кровью, а вообще стереть их с лица Земли, надо с ними биться, а лес рубят - щепки летят. В первом фильме злодеями были какие-то похожие на птеродактилей Гнусы, в этом - Кинг Гидора, а проще говоря - Горыныч, трехглавый исполинский дракон (головы его бесполезно отрубать - они тут же отрастают).

Есть еще Мотра - исполинский мотылек, который не знаком с Годзиллой, но уж-жасно хочет познакомиться, потому что чувствует в нем родственную душу (он по итогам тоже за нас). И Родан - огненная птичка, взмахом крыльев вызывающая страшные ураганы; она совсем без принципов и готова подчиниться сильнейшему. Собственно весь фильм - про то, как Кинг Гидора и Годзилла сражаются за роль альфа-самца в стаде титанов (а кроме перечисленных, в кадре мелькают еще какие-то гигантские мамонты, стометровые существа, состоящие в основном из костей и перепонок и прочие второстепенные персонажи). Третьестепенные персонажи - люди - хотят то уничтожить всех чудовищ (но как?), то, наоборот, найти с ними общий язык с помощью приборчика, похожего на диджейский пульт. Сцены, в которых ведутся дискуссии о том, что делать с Годзиллой и компанией, практически невыносимы, но их, к счастью, не так уж и много - тем более, по ходу пьесы и участников этих бесед становится все меньше. Зато - больше кислорода и радиации, больше разрушений и огня, больше ада.

Но - еще раз: никто из пришедших в кино ни на что другое и не рассчитывал. Отличный, в общем, фильм.

Годзилла 2 Король монстров Трейлер (Русский) .

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О ГОДЗИЛЛЕ

Это 35-й фильм, в котором появляется огромный доисторический ящер. 32 из них были сняты в Японии на студии «Тохо», три - в Голливуде: провальный фильм Роланда Эммериха (1998 г.), очень успешный «Годзилла» Гарета Эдвардса (2014 г.) и вот этот. (Кстати, постановку фильма, вышедшего в 2014 году, изначально предлагали Сергею Бодрову-старшему, который стал очень востребован в Голливуде после успеха фильма «Монгол»). В следующем году выйдет еще фильм «Годзилла против Кинг-Конга».

Человек, который покупает билет на фильм «Годзилла: король монстров», хочет посмотреть на Годзиллу и подчиненных ему монстров. Его не обманут: этого в фильме будет с избытком. Фото: кадр из фильма

Годзилла появился в 1954 году - тогда в Японии вышел самый первый фильм о чудовищном ящере. Его японское имя Годжира происходит от слов «горира» (горилла) и «куджира» (кит). В 1954-м в памяти японцев еще были свежи воспоминания о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, и Годзилла воплощал страхи, связанные с атомной энергией: он просыпался именно из-за испытаний новых бомб.

Сходство Кинга Гидоры со Змеем Горынычем не случайно: главным источником вдохновения для сотрудников студии «Тохо» был советский фильм «Илья Муромец», снятый Александром Птушко в 1956-м и вышедший в японский прокат тремя годами позже. В японской версии Горыныча звали Кинг Драгон - поэтому и Гидора стал Кингом. Вторую часть имени он получил от Лернейской Гидры из мифов о Геракле. Кроме того, в родословной у Гидоры - Орочи, дракон с восемью головами и восемью хвостами из японского фольклора.