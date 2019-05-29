Россияне беднеют шестой год подряд

Реальные доходы россиян в 2019 году вновь будут сокращаться. К такому выводу пришли участники экономического клуба ФБК. Эксперты не поддержали прогноз Минэкономразвития, согласно которому в этом году реальные доходы населения вырастут на 1%.

Основания для пессимизма есть: по данным Росстата, в первом квартале 2019-го покупательная способность граждан уже снизилась на 2,3%. В теории есть еще более двух кварталов, чтобы ситуацию переломить. Но пока не очевидно, за счет чего это может произойти.

- По итогам первого квартала рост ВВП оценивается всего в десятые доли процента, а этого недостаточно для того, чтобы начал повышаться уровень жизни, - сказал «КП» директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. - Если экономика не растет, то не растут и зарплаты. А добавим к этому вероятность того, что могут произойти неприятные для нашей страны вещи: снижение цен на нефть, новые антироссийские санкции, мировой экономический кризис, к которому подвигает экономическая война между Китаем и США… Если хоть один из этих рисков реализуется, то это сделает наших людей еще беднее.

- Небольшой рост покупательной способности в последнее время наблюдался, но он объясняется тем, что люди берут больше потребительских кредитов, а в реальности зарплаты отстают от инфляции, - сказал «КП» главный редактор «Финансовой газеты» Константин Смирнов.

По экспертным оценкам, на которые ссылается Константин Смирнов, из-за того, что разоряются малые предприятия, Россия теряет 1 миллион рабочих мест ежегодно.

С 2014-го по 2018-й годы реальные доходы россиян сократились в общей сложности на 8,3%. Причем они падали каждый год, кроме прошлого, когда Росстат зафиксировал нулевую динамику.

Реальные доходы населения определяются объемом товаров, которые можно купить на располагаемые деньги.

Напомним, ранее стало известно, что 24% россиян экономят на продуктах питания, а 29% отказались от туристических поездок.

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