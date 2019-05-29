2019-05-29T17:30:55+03:00
Общество

Генпрокурор раскритиковал безопасность российской авиации

Юрий Чайка в эту среду выступил с докладом перед депутатами Госдумы. «КП» приводит его главные заявления
Роман ГОЛОВАНОВ
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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на пленарном заседании Государственной думы РФ 29 мая 2019 г. Фото Сергей Савостьянов/ТАССГенеральный прокурор РФ Юрий Чайка на пленарном заседании Государственной думы РФ 29 мая 2019 г. Фото Сергей Савостьянов/ТАСС
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КОНТРОЛЬ ФОРМАЛЬНЫЙ

«Авиакатастрофа SSJ 100 в Шереметьево обозначила проблемы в авиационной отрасли. Контроль за деятельностью авиакомпаний со стороны Росавиации зачастую осуществляется формально. Допускались случаи принятия неправомерных решений о соответствии требованиям федеральных авиационных правил авиаперевозчиков, находившихся в предбанкротном состоянии, имевших нехватку воздушных судов».

400 НЕПРОВЕРЕННЫХ САМОЛЕТОВ

«При проверке (прокуратурой, - ред.) выявлено более 400 гражданских воздушных судов, в конструкцию которых вносились изменения без сертификации. <...> Нами были вскрыты факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения и другие. В связи с этим с 2017 года, по результатам принятых прокуратурой мер, были отстранены 550 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных центров, аннулировано 160 летных свидетельств».

ДОЛГ ПО ЗАРПЛАТАМ - 3 МИЛЛИАРДА

«В связи с допущенными нарушениями (по выплате заработной платы, - ред.) почти 115 тысяч виновных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Работодатели по состоянию на 1 мая остались должны работникам 2,9 миллиарда рублей. <...> Сфере трудового законодательства защищены права 620 тысяч работников, а по требованию прокуроров погашена задолженность по заработной плате в размере 26 миллиардов рублей».

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Практически все авиакатастрофы последнего времени произошли из-за пресловутого человеческого фактора. О необходимости изменить подход к обучению пилотов говорят уже более 10 лет - со времен разбившегося «Боинга-737» в Перми, это было еще в 2008-м. К тому времени уже были упавший в Междуреченске «Аэробус», разбившийся под Донецком (тоже в грозу, как и недавний «Суперджет») Ту-154 Пулковских авиалиний, еще один Ту-154 - при заходе на посадку в Иркутске... И во всех случаях причина аварий - нехватка квалификации у летчиков. О том, что с кадрами беда, кричат после каждой катастрофы. А потом все забывается. До следующей трагедии (подробности).

Катастрофа в Шереметьево: 41 жизнь, по которой скорбит вся страна.Врач, юрист, рыбак, дети и мамы... Пожар на борту самолёта в Шереметьево унес жизни 41 человека. Вспомним их всех поимённо

ИСТОЧНИК KP.RU

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