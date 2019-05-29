В отделении полиции Новороссийска скончался задержанный, подавившись котлетой

19 мая стал последним днем для 49-летнего Александра Орлова из Новороссийска. Его задержали за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте. Статья административная, но сотрудники полиции, как полагается, доставили мужчину в опорный пункт Восточного района города. Через полтора часа во время приема пищи мужчина подавился котлетой и задохнулся.

Как рассказал "КП" источник в правоохранительных органах, в помещении находились еще четверо задержанных и помощник оперативного дежурного, которые попытались откачать мужчину. Но у них с этим ничего не вышло, и Сергей задохнулся еще до приезда скорой помощи.

— Предварительной причиной смерти является механическая асфиксия при попадании пищи в дыхательные пути, точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. На данный момент материалы переданы в СК России по Краснодарскому краю. По данному факту будет проведена служебная проверка, — сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина провёл в опорном пункте полиции менее 1,5 часов. Он был задержан по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Александр Орлов был задержан до принятия решения о наказании. Статья предполагает штраф от 500 до 1500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трое неизвестных связали и ограбили топ-стилиста Александра Уткина

Трое неизвестных злоумышленников проникли в дом к известному российскому парикмахеру и топ-стилисту Александру Уткину в коттеджном поселке Морозовские Усадьбы в Московской области. Они связали хозяина веревками, а потом ограбили (подробности).