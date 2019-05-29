2019-05-29T11:00:40+03:00
Общество

Трое неизвестных связали и ограбили топ-стилиста Александра Уткина

Злоумышленники в масках проникли дом к парикмахеру и похитили у него 60 тысяч рублей, 100 долларов и Айфон RX
Марина ВЕНЦОВА
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Александр Уткин в 2002 году стал чемпионом мира по парикмахерскому искусствуАлександр Уткин в 2002 году стал чемпионом мира по парикмахерскому искусствуФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Трое неизвестных злоумышленников проникли в дом к известному российскому парикмахеру и топ-стилисту Александру Уткину в коттеджном поселке Морозовские Усадьбы в Московской области. Они связали хозяина веревками, а потом ограбили.

Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, было похищено 60 тысяч рублей, 100 долларов, кошелек, мобильный телефон Айфон RX, а также модем. После злоумышленники успешно скрылись с места преступления.

Как было установлено, всего сумма ущерба составила 138 тысяч рублей.

Александр Уткин в 2002 году стал чемпионом мира по парикмахерскому искусству.

Кстати, как ранее писал сайт kp.ru, 5 мая, в Дежурную часть обратился генеральный директор ООО «АВВА» и сообщил о том, что его дом в городе Одинцово был ограблен, а общая сумма похищенного превысила два миллиона рублей. Дом гендиректор «АВВА» не был оборудован охранной сигнализацией и системой видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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