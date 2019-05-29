Московская Барби показала в Майями ошеломительное декольте в купальнике "воздушное безе"

Татьяна Тузова, она же московская Барби, похвасталась в соцсетях стройной фигурой и ошеломительным декольте в купальнике "воздушное безе". Такое название купальнику придумала сама Барби. А все потому, что лифчик и трусики она создала сама из цветочков. Московская Барби не только певица, а еще и дизайнер.

- Каждый цветочек изготовлен лично мною вручную, - написала в соцсетях Татьяна Тузова. - Я трудоголик от короны до каблуков. Не могу сидеть без дела, поэтому часто многие дизайнеры меня не понимают. Зачем делать каждый цветок вручную, когда их можно купить на рынке. Зачем тратить дни на создание одного платья или купальника, когда можно его сшить за один день. Но ведь именно этим и ценны мои изделия, аналогов которых просто не существует. И вообще я не ищу простых путей. Мне не интересно создавать обычную одежду. Это скучно.

tanya_tuzova_barbie Встречают по инстаграму, провожают по уму.

Похоже, что на пляже в Майями Татьяне Тузовой тоже стало скучно. Девушка сказала, что привыкла к напряженному графику и отдыхать ей сложно.

tanya_tuzova_barbie Фотосессия в Майами в моем авторском купальнике из цветов ручной работы который я назвала ,,Воздушное безе"

- Начинаю понимать, что просто впустую трачу время, а могла бы создать что-то интересное, полезное. А я вот гуляю без дела или валяюсь на шезлонге, - написала московская Барби.

tanya_tuzova_barbie Все слышали такие фразы: ,,Молчание золото", ,,Счастье любит тишину", ,,Чем похвалишься, без того останешься". Почему молчание часто считается лучшим способом поведения в определённых ситуациях?

Подписчики похвалили Тузову, назвав ее рукодельницей. Сама же Барби еще и фантазерка, придумала новую поговорку "Встречают по инстаграму, провожают по уму".

tanya_tuzova_barbie Нет тяжелее работы, чем стараться выглядеть красивой с восьми утра до полуночи.

Московская Барби, кстати, нарушила свое обещание показывать обнаженную фигуру. Ранее она в интервью "КП" рассказывала, что делала откровенные фотографии, чтобы доказать бывшему мужу, что он потерял. Но потом пожалела о "голой фотосессии". Сейчас же Тузова решилась показала грудь в лифчике.

- Да, я увеличивала грудь, - признавалась "КП" Татьяна Тузова. - После родов все стало плохо и пришлось исправлять. На диетах не сижу, очень люблю кушать, и сладкое, но, когда вижу на весах 52 кг — все, начинаю сбрасывать.

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Молодой питерский фотограф Михаил Тарасов славится не только умением красиво снимать девушек без одежды, но и умением соблазнять. Об этом он сам рассказывает в Инстаграме. Хотя на вид Тарасов довольно интеллигентный, скромный парень. Как говорится, в тихом омуте черти водятся (подробности).