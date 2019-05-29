Саакашвили вернулся на Украину

Трогательные проводы в аэропорту Варшавы. Высокого грузина в клетчатой рубашке и пиджаке обступили заробитчане, укутанные в жовто-блакитный прапор. Селфи века - Михаил Саакашвили возвращается на Украину. В столице Польши украинский консул выдал ему удостоверение личности, с которым он и вылетел в Киев.

В аэропорту «Борисполь» такого столпотворения не было, пожалуй, со времен Евровидения. Журналистов столько, словно встречают поп-звезд со всей Европы одновременно. Но звезда одна - Михаил Николаевич, широко улыбаясь, выходит к пишущей и снимающей братии. Спустя полтора года после депортации и лишения украинского гражданства. Его вернул накануне Владимир Зеленский, отменив соответствующий указ Порошенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711778" frameborder="0"></iframe> Саакашвили прилетел в Киев.

Он пытается идти на улицу, по головам передают каравай с солью, с другой стороны - икону, на шее Мишико повисает светловолосый мальчуган. Ощущение съемочной площадки Эмира Кустурицы. Из которой тебя выдергивает актуальный вопрос:

- Вы пойдете на парламентские выборы?

- Дайте мне оглядеться вокруг. Я никуда не пойду, ни на какие выборы. Но, конечно, буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политического класса на Украине, полному избавлению от барыг и людей, которые грабили Украину. Конечно, я буду делать все, чтобы пришло много новых людей.

Михаил Николаевич пытается говорит по-украински, но от избытка чувств срывается на русский:

- Очень эмоционально дышать украинским воздухом. Горжусь, что благодаря решению президента Зеленского имею честь быть согражданином тех 65 миллионов украинцев, о которых президент упомянул в своей речи в парламенте... Я приехал сюда не кому-то мстить, это не мой стиль. Я вернулся сюда строить, что мне не дали сделать в Одессе. Хочу с новым президентом, с новой командой, строить новую Украину.

Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Саакашвили прыгает в машину. Его соратник Давид Сакварелидзе поднимает потерянный кем-то ботинок, растерянно осматривает его и отдает в толпу...

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