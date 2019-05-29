ЕГЭ напоминает психологическую пытку

Как же мне жаль современных школьников, которые сдают сейчас ЕГЭ. Сколько безнадеги и страха в их юных глазах.

Телевизионные сюжеты пестрят похожими картинками. Перед классом толпятся выпускники. А на входе стоит охранник в форме, очень похожий на вертухая из тобольской крытки. И шурует вот этим прибором, который умеет находить смартфоны и прочие гаджеты. К нему подходит хрупкое несовершеннолетнее создание в платьице и поднимает руки как Промокашка перед Жегловым. Такое ощущение, что если в ее чулочке найдут телефон, из-за угла, как по щелчку, выбежит отряд мобильного особого назначения. В бронежилетах. С собаками и автоматами.

Мне вспоминаются смутные, но удивительные времена, когда мой класс сдавал экзамены. У нас от шпаргалок карманы топорщились как от бутылок портвейна объемом ноль семь. Практически все части тела были исписаны мелким и кривым почерком. Пожалуй, кроме лица... Туалет - это был штаб, в котором встречались все двоечники (не знаю, как сейчас, но нам во время экзамена разрешали выходить из класса). У нас один товарищ жил в ста метрах от школы и мог спокойно зайти домой, перечитать нужный параграф и даже кофейку хлебнуть. В общем почти анархия. Никаким видеонаблюдением в то время даже не пахло. Пока учительница писала что-нибудь на доске, можно было встать, подкрасться к Аньке Клименковой (знавшей уже тогда больше, чем Вассерман сейчас) и подсмотреть ответ. Или решение. Как говорил Коровьев Никанор Иванычу: «Кто видит-то?!»

Наши мудрые педагоги наоборот делали все для того, чтобы мы все сдали с первого раза. Оставлять на второй год никого не собирались. Даже Артура, который прогуливал школу четвертями. Осенью ходит, зимой пропускает. Добрейший малый, кстати.

А сейчас экзамены напоминают психологическую пытку. По крайней мере, так кажется, когда смотришь на ребят по телевизору.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Можно ли с помощью ЕГЭ вызвать дьявола

Ярослав КОРОБАТОВ

Даже в нашем расколовшемся на части обществе, найдется не так много вещей, которые возбуждают в людях такое раздражение, как Единый государственный экзамен. У значительной доли населения сформировалось стойкое убеждение, что с его помощью можно вызывать дьявола. Поэтому высказываться в пользу экзамена это все равно, что защищать Чубайса и его приватизацию. То есть дело совершенно неблагодарное. Но, как и у Луны, у ЕГЭ есть светлая сторона. К этому убеждению я пришел на основании своего скромного опыта: старший у меня осваивал ЕГЭ одним из первых, младший сейчас сдает ОГЭ по итогам 9 класса (подробности).