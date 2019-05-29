Можно ли с помощью ЕГЭ вызвать дьявола

Даже в нашем расколовшемся на части обществе, найдется не так много вещей, которые возбуждают в людях такое раздражение, как Единый государственный экзамен. У значительной доли населения сформировалось стойкое убеждение, что с его помощью можно вызывать дьявола. Поэтому высказываться в пользу экзамена это все равно, что защищать Чубайса и его приватизацию. То есть дело совершенно неблагодарное. Но, как и у Луны, у ЕГЭ есть светлая сторона. К этому убеждению я пришел на основании своего скромного опыта: старший у меня осваивал ЕГЭ одним из первых, младший сейчас сдает ОГЭ по итогам 9 класса.

Для старшего ЕГЭ стало настоящим спасением. Шансов сдать экзамены выше, чем на тройку у него не было. Эта истина во всей ее простоте открылась мне, когда нас с женой стали вызывать к завучу на регулярной основе. То наше чадо дало кому-то в глаз, то бросало со второго этажа школы презервативы, наполненные водой, то разгуливало по учебному учреждению босиком, потому что у него не было второй обуви... И хотя фингал он поставил за дело, при метании водяных бомб ни одно живое существо не пострадало, а прогулки босиком не являются общественно опасным деянием, мы точно знали, что человек, который выбесил педагогический коллектив, должен понимать, что возмездие не за горами. И оценки, которые он получал в течение года, только укрепляли нас в этом убеждении.

Но тут случился ЕГЭ и мир в буквальном смысле слова перевернулся. Наш неожиданно набрал одни из самых высоких баллов в школе, а фавориты сдали хуже своего обычного уровня. И дело не в том, что кто-то «угадал» ответы, а кто-то нет (тестовые задания из экзамена убрали). Просто традиционная экзаменационная система - когда уровень знаний выпускника оценивает преподаватель, в определенной степени ориентировалась на репутацию школьника. Понятно, что волей-неволей примерные ребята получали при этом дополнительные бонусы, ну, а возмутители спокойствия оплачивали старые счета. Даже если они перед экзаменом добросовестно грызли гранит наук и занимались дополнительно (как было в нашем случае) хороший ответ расценили бы по разряду «удалось списать».

И вот ЕГЭ убрал из экзамена человеческий фактор. Теперь личность сдающего и проверяющего не имеет значения. Как и личность родителя, а среди нас - что греха таить, всегда находятся желающие «договориться». Имеет значение только то, что в голове у школьника. Может быть, я пристрастен, но мне кажется, что объективности в оценке знаний стало на порядок больше.

Понятно, что у единого госэкзамена есть свои минусы. Это такой бюрократический жанр, где большую роль играют формальности, которыми дети в силу своей природы часто пренебрегают. Например, младший на ОГЭ по русскому, зная правильный ответ, по рассеянности вписал не тот номер и на «пятерку» теперь сложно рассчитывать. Обидно! Но идеальной экзаменационной системы не существует. Выбирать приходится меньшее из двух зол.

А переживать по поводу того, что ЕГЭ губительно действует на хрупкую нервную систему детей... Расскажите им, что мы в свое время после выпускных экзаменов вынуждены были готовиться еще и к вступительным в вузе. И все лето было коту под хвост. Думаю перспектива вернуться к такой практике будет действовать им на нервы гораздо больше.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

ЕГЭ напоминает психологическую пытку

Павел КЛОКОВ

Как же мне жаль современных школьников, которые сдают сейчас ЕГЭ. Сколько безнадеги и страха в их юных глазах. Телевизионные сюжеты пестрят похожими картинками. Перед классом толпятся выпускники. А на входе стоит охранник в форме, очень похожий на вертухая из тобольской крытки. И шурует вот этим прибором, который умеет находить смартфоны и прочие гаджеты. К нему подходит хрупкое несовершеннолетнее создание в платьице и поднимает руки как Промокашка перед Жегловым. Такое ощущение, что если в ее чулочке найдут телефон, из-за угла, как по щелчку, выбежит отряд мобильного особого назначения. В бронежилетах. С собаками и автоматами (подробности).