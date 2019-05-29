Российские космонавты забрали на МКС полотенце, провисевшее в открытом космосе десять лет

На внешней стороне Международной космической станции последние десять лет висело забытое российскими космонавтами полотенце. Ткань планировалось использовать для протирки скафандров во время работы в открытом космосе, но она так и не понадобилась.

Повидавшее виды полотенце сняли с МКС лишь в эту среду, 29 мая. Россияне Олег Кононенко и Алексей Овчинин отправились в открытый космос для выполнения важных работ и решили забрать "тряпочку" с собой.

"По циклограмме эта операция была запланирована где-то в середине, но космонавты видимо, решили, что им проще выполнить ее сейчас, по ходу", - сообщили в трансляции.

Полотенце убрали в специальный контейнер, который позже будет отправлен на Землю. Тряпичное изделие планируют изучить специалисты.

Сайт kp.ru писал о том, что российские космонавты вышли в открытый космос, чтобы смонтировать поручень-переход между малым исследовательским модулем "Поиск" и функционально-грузовым блоком "Заря". Также им предстоит выполнить несколько мелких поручений. На все уйдет порядка шести часов. При этом сам выход посвящен 85-летнюю Алексея Леонова, который первым совершил космическую прогулку в 1965 году.