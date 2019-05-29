2019-05-29T21:57:39+03:00
Наука

Российские космонавты забрали на МКС полотенце, провисевшее в открытом космосе десять лет

Ткань планировали использовать для протирки скафандров во время работы на внешней стороне станции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российские космонавты Овчинин и Кононенко вышли в открытый космосРоссийские космонавты Овчинин и Кононенко вышли в открытый космосФото: скриншот с видео
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На внешней стороне Международной космической станции последние десять лет висело забытое российскими космонавтами полотенце. Ткань планировалось использовать для протирки скафандров во время работы в открытом космосе, но она так и не понадобилась.

Повидавшее виды полотенце сняли с МКС лишь в эту среду, 29 мая. Россияне Олег Кононенко и Алексей Овчинин отправились в открытый космос для выполнения важных работ и решили забрать "тряпочку" с собой.

"По циклограмме эта операция была запланирована где-то в середине, но космонавты видимо, решили, что им проще выполнить ее сейчас, по ходу", - сообщили в трансляции.

Полотенце убрали в специальный контейнер, который позже будет отправлен на Землю. Тряпичное изделие планируют изучить специалисты.

Сайт kp.ru писал о том, что российские космонавты вышли в открытый космос, чтобы смонтировать поручень-переход между малым исследовательским модулем "Поиск" и функционально-грузовым блоком "Заря". Также им предстоит выполнить несколько мелких поручений. На все уйдет порядка шести часов. При этом сам выход посвящен 85-летнюю Алексея Леонова, который первым совершил космическую прогулку в 1965 году.

Работа в открытом космосе: прямая трансляция.Российские члены экипажа МКС выполняют единственный в этом году выход в открытый космос. Их работу мы показываем в прямом эфире! В этот раз космическая прогулка посвящена первому в истории человеку, который совершил выход в открытый космос. Ведь уже завтра, 30 мая, Алексею Леонову исполнится 85 лет!

ИСТОЧНИК KP.RU

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