2019-05-29T19:38:01+03:00
Наука

Российские космонавты начали шестичасовой выход в открытый космос

Олегу Кононенко и Алексею Овчинину предстоит смонтировать поручень-переход между модулем и грузовым блоком [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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"Космическую прогулку" на МКС посветят юбилею Леонова"Космическую прогулку" на МКС посветят юбилею ЛеоноваФото: материалы пресс-служб
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Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин начали шестичасовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции.

За отведенное время им предстоит смонтировать поручень-переход между малм исследовательским модулем "Поиск" и функционально-грузовым блоком "Заря". Это позволит создать кратчайший путь перехода.

Работа в открытом космосе: прямая трансляция.Российские члены экипажа МКС выполняют единственный в этом году выход в открытый космос. Их работу мы показываем в прямом эфире! В этот раз космическая прогулка посвящена первому в истории человеку, который совершил выход в открытый космос. Ведь уже завтра, 30 мая, Алексею Леонову исполнится 85 лет!

Также космонавтам нужно будет забрать аппаратуру эксперимента "Тест" с модуля "Поиск", почистить его иллюминаторы, взять пробы-мазки с поверхности станции и снять измерительные блоки эксперимента "Обстановка" для последующей утилизации "методом отталкивания". Трансляция "космической прогулки" ведется на "КП".

Сайт kp.ru писал о том, что этот выход с МКС было решено посвятить юбилею Алексея Леонова. Именно он 18 марта 1965 года совершил первый выход в космос с корабля "Восход-2". 30 мая Алексею Архиповичу исполнится 85 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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