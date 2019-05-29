2019-05-29T23:38:58+03:00
Звезды

Почему Газманов удалял опухоль в Германии

Певец рассказал о своем нынешнем состоянии здоровья
Ольга ЛИБГАРДТ
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Олег ГазмановОлег ГазмановФото: Иван ВИСЛОВ
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Олег Газманов прокомментировал появившиеся слухи о плохом состоянии его здоровья. Певец также раскрыл подробности операции в Германии, где ему удалили опухоль.

"Восемь лет назад врачи, которые смотрели меня в России, сказали, что есть очень хороший специалист в Германии. Это очень узкая специализация - удалить опухоль со связки. Наши не хотели за это браться, да и самые лучшие говорили, что шансы, что после этой операции я не смогу петь, 60%", - заявил Олег Газманов в эфире программы "Абонент доступен" на радио Baltkom.

Поэтому он поехал на операцию в Европу. "Я свободный человек и на свои деньги могу ехать куда хочу и покупать то, что я хочу. На свои честно заработанные деньги", - подчеркнул артист.

Комментируя слухи о своем нынешнем состоянии, исполнитель заверил, что сейчас с ним все хорошо: "Вот я сижу перед вами здоровый, нормальный, молодой мужчина. Все нормально".

Напомним, в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" Олег Газманов рассказал о том, как восемь лет назад у него вырезали опухоль. Это была гранулема. Певец долгое время принимал ее за простуду. "Мне вдруг резко стало тяжело петь. Голос перестал звенеть. Какое-то время я терпел, а потом пошел обследоваться. Сначала считал, что просто простыл. Оказалась, что у меня гранулема", - поделился Газманов.

Врачи в Берлине заявили, что была высока вероятность потери голоса, а опухоль вполне могла перерасти в злокачественную. "Существовала вероятность, что я вообще больше не смогу петь", - посетовал музыкант. Он не скрывает, что тогда пережил один из самых тяжелых периодов в своей жизни.

В Германии Газманова прооперировали. Первые десять дней после удаления опухоли певец разговаривал шепотом. "Я радуюсь жизни. Ведь все могло пойти совсем по-другому сценарию", - заключил исполнитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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