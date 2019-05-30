2019-05-30T09:32:04+03:00
Отношения между мужчиной и женщиной

Бросил пить – и девушки разбежались!

Можно ли стать раскованным и романтичным без алкоголя?
Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ@framspкорреспондент
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Наш читатель отказался от алкоголяНаш читатель отказался от алкоголяФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Наша переписка с автором письма из предыдущей заметки «Ей нравлюсь я или ужин, который я оплатил?» получила любопытное продолжение. Михаил рассказал, что девушки его интеллигентность принимают за слабость – и сбегают после первых свиданий. Я посоветовала ему быть поимпульсивней: «Наверно, вы немножко тормозите брать эротическую инициативу на себя. Сразу ставите себя как друга, хорошего товарища. А потом - бац! - и вдруг "поехали продолжим". Может, имеет смысл сначала подержаться за руки, поцеловаться. Сближение – штука романтическая». И вот что он ответил.

«Добрый день, Дарья! Я не умею плавно сокращать дистанцию в отношениях. Сложилось это потому, что раньше всё складывалось по двум сценариям. Первый: вечеринка-алкоголь-секс. Второй: Я как князь Святослав, декларировал девушке объявление войны, «Иду на Вы!», получал ответ в духе «Вам прямо и направо, в лес!», после чего приступал к осаде) осада могла длиться как месяц, так и полгода. Но, важный момент, крепость сдавалась также под действием алкоголя. Вся моя личная жизнь со вкусом красного вина. Но, под воздействием долговременных взаимоотношений, работы и спорта, я практически перестал пить. И когда мне снова стало необходимо искать вторую половинку, я обнаружил, что старые схемы - больше не вариант! Я не хочу. Не хочу пить. Не хочу девушку поить. А по-другому, как оказалось, не знаю как. Плюс ситуация осложнилась, ведь теперь я ищу не классную задницу и обалденные сиськи. Классная попа - это круто. Но, вот оно откровение, жить придётся не с попой, а её хозяйкой. Оказалось, это важно - что у девушки в голове. Вот и выходит, что:

а) я на входе «копаю» человека. И в этих разговорах секса минимум.

б) моё прошлое - это бег на короткие дистанции в алкогольном угаре. И к 30 годам по-другому я не научился!

в) «Иду на Вы!» я тоже не хочу. Я не хочу завоевывать, осаждать, побеждать. Этого хватает на работе. Я просто хочу найти девушку, которая ответит взаимностью. Без игр в поддавки.

Я, наверное, очень многого хочу. И да, может быть я просто не встретил ту, ради которой снова помчусь в осаду. А насчет подержаться за ручку, поцеловаться - это работает? Ну просто я встречаюсь в основном с ровесницами и плюс-минус 4 года. То есть, мы же выросли. На первом курсе универа за ручку ходят, нет? Всегда ходят?

С уважением, Михаил».

Мы живем в интересное время, Михаил. Когда идея романтической любви между мужчиной и женщиной переживает девальвацию. Первым в эту любовь кинул камушек Фрейд ещё в позапрошлом веке. Но человеческая психика консервативна, поэтому Зигмунда Яковлевича долго не слушали. А теперь пошло-поехало.

Старшеклассницы почти не рыдают над стихами Ахматовой и Цветаевой. Джон Сноу не женится на Дейенерис, а сами знаете что.

Это уже прямо аксиома: кто влюбился, тот плохо кончит. А кто хочет найти «хорошую жену», тот держи себя в руках (и в брюках). И получается: лишенная страсти супружеская любовь – уже вовсе не любовь, а какая-то каторжная нора, где нужно либо вкалывать в поте личности, либо тикать оттуда темной ночью по густой тайге. Некоторые вообще дошли до того, что «жениться неприлично», как говорил один юный герой Чехова. Доля внебрачных детей в иных странах Европы – больше 50%.

Но опять же я вам скажу: не поддавайтесь уличным идеям. Ищите свое. За ручку можно ходить не только на первом курсе универа, но и прожив вместе сорок лет.

Дело не в том, что вы не пьете вина или слишком много хотите. А в том, что голову включили на максимальную мощность.

Дорогие читатели, я допускаю, что вы не согласны. Ни со мной, ни с Михаилом. Что думаете? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма.

Пишите здесь и по адресу dariaz@kp.ru. Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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