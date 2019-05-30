2019-05-30T12:45:42+03:00
Дом. Семья

Большая деревня: женщина выгуливает на поводке свинью в центре Москвы

Семья переехала в столицу из Мытищ: не бросать же хрюшку
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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По проспекту Мира дама вела не собачку, а живую свинью. Фото: Юлия ДорохинаПо проспекту Мира дама вела не собачку, а живую свинью. Фото: Юлия Дорохина
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О том, что москвичи держат дома экзотичных животных, известно. Понты. Для Инстаграма самое то. Вот я со львенком, вот кормлю его из бутылочки, как ребеночка. Класс. И пошли лайки. Одна семья выгуливает в Битцевском лесу живую пуму на поводке. Дети умиляются и тянут ручки к кошке. Но она же дикая.

А тут на днях москвичи удивились другому персонажу из мира животных. По проспекту Мира дама вела не собачку, а живую свинью. Большую и черную. Картина, конечно, удивительная. Тут тебе и девушки на каблучках бегут в метро, и Дом моды Вячеслава Зайцева, и дама со свиньей. Хрю-хрю, модная столица.

- Вряд ли хозяйка выведет свинью на прогулку прямо по улице, - сомневались прохожие.

- Наверное, как у Илоны Броневицкой — подарили мини-пига, а выросла нормальная большая свинья, - смеялись люди.

- Может это домработница? Жил себе поросеночек у богатеньких, а теперь вот такая свинья, кто-то же должен выгуливать ее, - обсуждают москвичи.

А позже свинью опознали, точнее ее хозяйку. Оказалось, что свинью в семье любят и не бросают.

- Москва - большая деревня! Эти люди снимали квартиру у нас в подъезде в Мытищах. И когда свинья выходила из лифта, ей клали фанерку, чтобы копыта не застряли в шахте, - рассказала москвичка Ольга.

Ну, что же… тогда готовимся увидеть, как кто-нибудь выведет на Тверскую улицу корову на прогулку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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