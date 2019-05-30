2019-05-30T14:16:31+03:00
В мире

Новым латвийским президентом стал автор концепции «Латвия для латышей»

Наш колумнист Руслан Панкратов — о том, чем печально прославился бывший судья Эгилс Левитс
Руслан ПАНКРАТОВГлава некоммерческой организации «Русский Мир Латвии», депутат Рижской Думы (2009-2017)
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Эгилс Левитс обладает сразу тремя гражданствами: латвийским, немецким и израильскимЭгилс Левитс обладает сразу тремя гражданствами: латвийским, немецким и израильскимФото: REUTERS
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В среду парламент Латвии (Сейм) выбрал президентом страны Эгилса Левитса. В парламентской республике пост этот скорее формальный (хотя и позволяет, например, налагать вето на законы или вносить в Сейм свои). Но к его голосу в силу «магии места» всё равно прислушиваются и за границей, и дома. Вот только русскоязычным латвийцам, по мнению нашего рижского колумниста, это назначение не сулит ничего хорошо. Ведь именно их нынешний президент когда-то лишал гражданских прав, отстаиваю идею «одной титульной нации» для многонационального прибалтийского государства.

Начнём с того, что господин Эгилс Левитс обладает сразу тремя гражданствами: латвийским, немецким и израильским. Активность в политике начал проявлять с начала спецоперации по развалу СССР —с 1980 года. Затем, в девяностые, был сначала представителем Латвии в Европейском суде по правам человека, а потом и полномочным судьёй ЕСПЧ.

Очевидно, что именно он прикладывал руку ко многим резонансным делам против русских жителей Латвии. Достаточно вспомнить процесс партизана Василия Кононова, которого в 1998 году арестовали в Риге, а позже признали военным преступником…За то, что он в 1944 году в латгальской деревне расстрелял полицаев, выдавших наших раненых красноармейцев немецким оккупантам (Латвия настаивала, что это якобы не коллаборанты, а простые мирные жители). Так вот, ЕСПЧ в Страсбурге при участии Левитса после 9 лет разбирательств отклонил жалобу Кононова на нарушение его прав человека.

При этом благодаря работе судьёй новый президент считается в Латвии светилом юриспруденции, хотя серьезных академических публикаций в заграничных научных журналах у него совсем немного.

Но главное детище Левитса-юриста — создание позорного института неграждан, когда более 350 тысяч жителей республики, в основном русских, поражены в гражданских правах по 82 пунктам, например, не имея возможности проголосовать на выборах.

Наконец, именно под его руководством действовала комиссия по разработке преамбулы к Конституции страны. C основным посылом — «Латвия для латышей».

Там прямым текстом сказано: «Латвийское государство создано […], чтобы гарантировать существование и развитие латышской нации, ее языка и культуры». Именно так, в единственном числе, хотя треть жителей страны говорит по-русски (не говоря уже о людях других национальностей, коих тоже немало, 146).

Но в преамбуле конституции — опять же, с подачи «правоведа» Левитса — чётко сказано: «латышский язык как единственный государственный». Вот такая «европейская демократия».

Всё, что говорит Левитс, мало отличаются от риторики радикальных националистов. Для латвийско-российских отношений такой выбор не сулит ничего хорошего. Запад, на который ориентируется новый президент, верен своей доктрине и продолжает выстраивать вокруг России «санитарный кордон». И стоит ожидать лишь новой, ещё более жёсткой русофобской риторики и насильственной ассимиляции русских соотечественников Латвии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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