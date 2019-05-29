Президентом Латвии избран юрист Эгилс Левитс

СЕГОДНЯ 13:36 2019-05-29T13:36:33+03:00

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Парламент (сейм) Латвии в среду, 29 мая, с первой попытки избрал нового президента страны. Новым главой республики стал судья Суда Европейского союза Эгилс Левитс.

Его кандидатуру в ходе открытого голосования поддержал 61 депутат, передает ТАСС.

Всего на должность президента государства претендовали три кандидата - Эгилс Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и парламентарий Дидзис Шмитс. Согласно избирательному законодательству Латвии для избрания на президентский пост одному из них претендентов на данную должность нужно было заручиться поддержкой не менее 51 парламентария из 100.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что лидер представляющей интересы русскоязычных жителей Латвии социал-демократической партии "Согласие" Нил Ушаков, избранный по итогам выборов в Европарламент, сообщил, что официально подал в отставку с должности мэра Риги.

ИСТОЧНИК KP.RU